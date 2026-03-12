Petróleo e dólar sobem com novos ataques do Irã a embarcações no Golfo Pérsico; Bolsas em queda

A- A+

Os preços do petróleo e do ouro subiram nesta quinta-feira, enquanto as Bolsas recuaram em todo o mundo após a retomada dos ataques iranianos à infraestrutura no Oriente Médio, que ofuscaram um acordo internacional para a liberação de reservas de petróleo bruto. Na quarta-feira, pelo menos seis embarcações no Golfo Pérsico foram atingidas pelo Irã.

O petróleo chegou a registrar alta de 9% esta manhã em Londres, voltando a ultrapassar a marca de US$ 100 por barril. Por volta de 8h30 (hora de Brasília), o barril do Brent, referência internacional, era negociado a US$ 96,66, com alta de 5,09%, enquanto o tipo Texas (WTI), referência nos Estados Unidos, avançava 4,66%, cotado a US$ 91,32 por barril.

Na quarta-feira, os 32 países membros da Agência Internacional de Energia (AIE), órgão que coordena os estoques das nações ricas da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), concordaram na quarta-feira em liberar 400 milhões de barris de petróleo de suas reservas estratégicas no mercado, em um esforço para acalmar o mercado de hidrocarbonetos.

No entanto, a medida não dissipou os temores de uma potencial crise de abastecimento de energia no Oriente Médio, em um momento em que o Estreito de Ormuz, por onde passa um quinto do petróleo bruto mundial, está praticamente fechado.

Nesta quinta-feira, a AIE afirmou que a guerra no Irã está provocando uma interrupção de fornecimento sem precedentes na história do mercado global de petróleo, afetando 7,5% da oferta mundial e uma parcela ainda maior das exportações.

A alta dos preços do petróleo reflete a preocupação de que a guerra no Oriente Médio possa perturbar os mercados de energia por um período prolongado, com os esforços para amenizar o impacto oferecendo até agora pouco alívio. A commodity está impulsionando movimentos em diversas classes de ativos, à medida que os investidores temem que custos mais altos de combustível reacendam a inflação e prejudiquem o crescimento econômico.

"O que se vê é o mercado precificando um cenário duradouro de preços elevados do petróleo", disse Karen Georges, gestora de fundos de ações da Ecofi, em Paris. "A segurança da navegação na região é uma grande preocupação, enquanto a liberação de reservas estratégicas de petróleo só pode oferecer um alívio temporário".

Dólar e ouro sobem, ações caem

O dólar e o ouro subiram ligeiramente. O índice Bloomberg Dollar Spot subiu 0,1%, enquanto o ouro à vista também subiu 0,1%, para US$ 5.183,10 a onça. O Bitcoin caiu 0,8%, para US$ 70.104,74.

As bolsas asiáticas fecharam em baixa, mesma tendência apresentada nos mercado europeus após os novos ataques registrados no Oriente Médio.

Na Ásia

Tóquio: -1,04%



Hong Kong:- 0,70%



China: -0,36%

Na Europa

Londres: -0,28%



Paris: -0,42%



Frankfurt: - 0,01%

Nos Estados Unidos

Futuro do S&P: -0,39%



Futuro do Nasdaq: - 0,35%



Futuro do Dow Jones: - 0,52%

