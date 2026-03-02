Petróleo e gás disparam e bolsas recuam com intensificação da guerra no Oriente Médio
No seu terceiro dia, o conflito piorou e espalhou-se por várias frentes, com novos bombardeios americanos e israelenses no Irã, que continua a atacar os países do Golfo e até território da União Europeia no Chipre
Os preços do petróleo e do gás dispararam, o dólar se valorizou e as bolsas europeias caíram: a guerra no Oriente Médio desencadeada pelos ataques dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã sacudiu os mercados, exceto por Wall Street.
No seu terceiro dia, o conflito piorou e espalhou-se por várias frentes, com novos bombardeios americanos e israelenses no Irã, que continua a atacar os países do Golfo e até território da União Europeia no Chipre.
"As repercussões [econômicas] são amplas, mas os efeitos mais significativos dizem respeito aos preços da energia e ao mercado de títulos soberanos", comentou Kathleen Brooks, diretora de pesquisa da XTB.
Wall Street fechou a sessão de segunda-feira com resultados díspares, mas resistindo à tendência de baixa que arrastou a maioria dos outros mercados de ações devido aos receios quanto às consequências da guerra no Oriente Médio.
Os mais penalizados foram as bolsas da Ásia e as praças europeias, já que os investidores buscaram se proteger e apostaram em valores de refúgio como o dólar e o ouro. O dólar subiu 1% em relação a outras moedas e o ouro avançou 1%, sendo negociado a 5.298,90 dólares a onça.
O conflito regional afeta o transporte marítimo pelo Estreito de Ormuz, por onde transita quase 20% do petróleo mundial.
O barril de tipo Brent subiu 7,26%, para 77,74 dólares, cerca de 15 dólares acima do preço do início do ano. Já o barril de tipo West Texas Intermediate (WTI) fechou em alta de 6,28%, a 71,23 dólares.
O preço do Brent chegou a disparar quase 14%, e o do WTI perto de 12% na abertura, depois do fim de semana em que Estados Unidos e Israel lançaram uma ofensiva contra o Irã que matou o líder supremo iraniano, o aiatolá Ali Khamenei, e outros altos dirigentes do regime.
O Brent, referência internacional do petróleo, já havia incorporado progressivamente um valor de risco geopolítico até chegar a 72 dólares na sexta-feira, distante dos 61 dólares do início do ano.
"O tráfego de petroleiros no Estreito de Ormuz [...] está virtualmente paralisado", afirmou Kristian Kerr, da firma LPL Financial.
Leia também
• Haddad: escala do conflito no Irã vai determinar muita coisa, mas economia brasileira está bem
• Ao bombardear Irã, Trump mostra uma 'fúria épica', mas sem objetivo definido
• Rubio diz que EUA não 'atacaria deliberadamente' uma escola após bombardeio denunciado pelo Irã
Um general do Corpo de Guardiões da Revolução Islâmica do Irã (IRGC, na sigla em inglês) ameaçou nesta segunda-feira "incendiar qualquer navio" que tentar cruzar essa importante passagem.
O setor de petróleo também fechou em alta em Nova York, com as ações da Chevron avançando 1,47% e da ExxonMobil, 1,11%.
Riscos de inflação
As bolsas europeias fecharam em baixa, com queda de 2,17% em Paris, recuo de 2,56% em Frankfurt, de 1,20% em Londres e de 1,97% em Milão. Em Madri, a praça caiu 2,62%.
As bolsas na Ásia também caíram. Tóquio encerrou a sessão em baixa de 1,4% e Hong Kong, de 2,1%. Todas as bolsas do continente fecharam no vermelho, exceto a de Xangai, que terminou a sessão com leve alta de 0,5%.
Em Nova York, o Dow Jones cedeu 0,15%, o Nasdaq subiu 0,36% e o S&P 500 permaneceu estável (+0,04%).
O mercado de títulos das dívidas também foi abalado nesta segunda-feira, com os rendimentos dos papéis do Tesouro americano com vencimento em 10 anos subindo para 4,03%, ante 3,94% no fechamento de sexta-feira.
De acordo com Angelo Kourkafas, analista da Edward Jones, "nos últimos 15 anos, os investidores [americanos] aprenderam a não reagir de forma exagerada às grandes manchetes geopolíticas".
"A alta nos preços do gás sugere que o conflito teria graves implicações macroeconômicas globais", indicou Kathleen Brooks. "A ameaça de pôr fim à fase desinflacionária na Europa e nos Estados Unidos, que tem sustentado as perspectivas econômicas em ambos os lados do Atlântico."
Após o ataque de domingo a vários navios na região do Golfo, a Organização Marítima Internacional (OMI) pediu às empresas de navegação que "evitem" a área.
O preço dos seguros tornou-se proibitivo e as principais empresas confirmaram a suspensão da passagem de seus navios pelo Estreito de Ormuz.
Em resposta à guerra no Irã, a Arábia Saudita, a Rússia e outros seis membros da Opep+ aumentaram no domingo suas cotas de produção de petróleo em 206.000 barris diários para o mês de abril, um volume superior ao previsto.
O aumento dos preços da energia, a elevação dos custos de transporte e a perda de receitas para o transporte aéreo podem ter "um efeito prejudicial sobre o crescimento", declarou à AFP o economista Eric Dor, da Escola de Administração IESEG de Paris.