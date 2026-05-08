Sex, 08 de Maio

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta08/05/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Mercado

Petróleo fecha dia em alta, apesar de cair na semana, com aumento das tensões no Oriente Médio

Negociado na New York Mercantile Exchange (Nymex), o petróleo WTI para junho fechou em alta de 0,64% (US$ 0,61), a US$ 95,42 o barri

Reportar Erro
Os preços do petróleo têm reagido de maneira sistemática à alternância de ameaças entre Washington e Teerã Os preços do petróleo têm reagido de maneira sistemática à alternância de ameaças entre Washington e Teerã  - Foto: Freepik

O petróleo fechou em alta nesta sexta-feira (8) apesar de encerrar a semana no negativo, em um mercado atento aos desdobramentos da guerra no Oriente Médio. As cotações reagiram ao aumento da tensão no Estreito de Ormuz, onde Estados Unidos, Irã e Emirados Árabes Unidos trocaram ataques, mesmo sob um cessar-fogo formalmente em vigor.

Negociado na New York Mercantile Exchange (Nymex), o petróleo WTI para junho fechou em alta de 0,64% (US$ 0,61), a US$ 95,42 o barril.

Já o Brent para julho fechou em alta de 1,23% (US$ 1,23), a US$ 101,29 o barril, negociado na Intercontinental Exchange de Londres (ICE).

Na semana, porém, ambos acumularam queda de 6,39% e 6,36%, respectivamente.

Forças militares dos EUA afirmaram ter atingido petroleiros iranianos vazios que tentavam contornar o bloqueio naval norte-americano contra portos iranianos. O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, reagiu e disse que Teerã está totalmente preparado para reagir a eventuais ações militares dos norte-americanos.

Leia também

• Dino pede vista e STF suspende julgamento sobre royalties do petróleo

• Petróleo fecha em queda com desdobramentos das negociações EUA-Irã no Oriente Médio

• STF retoma julgamento sobre distribuição de royalties de petróleo

Enquanto isso, a Guarda Revolucionária Islâmica do Irã (IRGC, na sigla em inglês) informou nesta sexta que forças navais iranianas apreenderam o petroleiro Ocean Koi no Mar de Omã. Estados Unidos e Irã também trocam ataques no Estreito de Ormuz

Para a Capital Economics, as condições de oferta do petróleo tendem a seguir apertadas por alguns meses, já que a recuperação dos fluxos levará tempo. "Com isso, é provável que as cotações permaneçam voláteis ao longo do segundo semestre deste ano".

Já a Fitch Ratings avalia que o petróleo deve seguir valorizado no curto prazo enquanto o Estreito de Ormuz permanecer fechado.

Nesse contexto, o Brent tende a oscilar entre US$ 100 e US$ 110 por barril de maio a julho. Mais adiante, porém, a agência vê um quadro de excesso de oferta, o que deve abrir espaço para recuo das cotações nos meses seguintes.
 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter