MERCADO Petróleo fecha dia em alta com expectativas em Rússia-Ucrânia e EUA-China, mas cai na semana O petróleo WTI para dezembro fechou em alta de 0,28% (US$ 0,16), a US$ 57,15 o barril

Os contratos futuros de petróleo fecharam perto da estabilidade nesta sexta-feira, 17, à medida que investidores mantêm expectativas para o encontro entre os presidentes Donald Trump (EUA) e Vladimir Putin (Rússia) nas próximas semanas para negociar o fim da guerra na Ucrânia.

O mercado da commodity também acompanha notícias das tensões entre EUA e China, após o republicano arrefecer as preocupações sobre as tarifas contra a potência asiática.

O petróleo WTI para dezembro, negociado na New York Mercantile Exchange (Nymex), fechou em alta de 0,28% (US$ 0,16), a US$ 57,15 o barril. Já o Brent para dezembro, negociado na Intercontinental Exchange de Londres (ICE), avançou 0,38% (US$ 0,23), a US$ 61,29 o barril. Na semana, as perdas foram de 2,97% e 2,3%, respectivamente.

Às margens do encontro com o presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, Trump sinalizou que Putin desejar acabar com a guerra no Leste Europeu e afirmou que a reunião com o líder russo "será dupla".

"A ligação de ontem com Putin foi boa; as coisas estão indo muito bem para fim da guerra", acrescentou, em comentários para jornalistas. Esperanças de distensão entre Rússia e Ucrânia costumam pressionar os preços do petróleo para queda.

Para a corretora Naga, uma próxima reunião entre Trump e Putin gera especulações sobre a possibilidade de flexibilização das sanções à Moscou, o que pode aumentar ainda mais a oferta global de petróleo. Segundo o ANZ Research, o anúncio alivia as preocupações sobre o aperto nos suprimentos, o que também coopera para a queda nos valores do óleo.

Também nesta sexta, Trump disse em entrevista para a Fox Business que as altas tarifas impostas à China não serão mantidas e reiterou que tudo "ficará bem" entre as duas principais potências econômicas do mundo. Durante a tarde, o republicano projetou um encontro com seu homólogo chinês na Coreia do Sul no fim deste mês.

*Com informações da Dow Jones Newswires



