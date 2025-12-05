A- A+

MERCADO Petróleo fecha dia em alta e sobe mais de 2% na semana, impulsionado por tensões geopolíticas O petróleo WTI para janeiro, negociado na New York Mercantile Exchange (Nymex), fechou em alta de 0,69% (US$ 0,41), a US$ 60,08 o barril

Os contratos futuros do petróleo encerraram a sessão desta sexta-feira, 5, em alta, enquanto permanece o impasse nas negociações de paz entre Rússia e Ucrânia. Também segue no radar as tensões entre EUA e Venezuela.

O petróleo WTI para janeiro, negociado na New York Mercantile Exchange (Nymex), fechou em alta de 0,69% (US$ 0,41), a US$ 60,08 o barril. Já o Brent para fevereiro, negociado na Intercontinental Exchange de Londres (ICE), teve avanço de 0,77% (US$ 0,49), a US$ 63,75 o barril. Na semana, as altas foram de 2,61% e 2,2%, respectivamente.

Segundo a Ritterbusch, os investidores de energia estão focados nas notícias vindas do Mar Negro. A instituição nota que o presidente russo, Vladimir Putin, não parece disposto a abrir mão de reivindicações territoriais.

"Consequentemente, é provável que os ataques com drones à infraestrutura petrolífera russa, como refinarias, instalações de armazenamento, sejam retomados", afirma, acrescentando que isso fornece suporte aos preços do petróleo no curto prazo.

No longo prazo, contudo, a produção do óleo em outros locais pode puxar os preços para baixo, na faixa entre US$ 55 e 59 o barril, prevê a Ritterbusch.

Ainda, uma reportagem da Reuters revelou que os países do G7 e a União Europeia (UE) estão em negociações para substituir o teto de preço sobre as exportações de petróleo russo por uma proibição total de serviços marítimos. A medida é mais uma tentativa de reduzir a receita da commodity, considerando que Moscou exporta mais de um terço da sua produção por navios ocidentais.

Mais cedo, Putin voltou a sinalizar que Moscou está pronta para manter embarques ininterruptos de petróleo para Índia, a despeito de sanções impostas pelo governo americano.

As tensões entre os EUA e a Venezuela também persistem. Segundo veículos internacionais, um novo ataque contra embarcações no Pacífico deixou quatro mortos na quinta-feira.

*Com informações da Dow Jones Newswires



Veja também