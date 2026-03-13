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MERCADO Petróleo fecha dia em alta, encerrando semana de disparada com guerra e passagem por Ormuz O petróleo WTI para abril fechou em alta de 3,11% (US$ 2,98), a US$ 98,71 o barril

O petróleo fechou em alta nesta sexta-feira, 13, encerrando uma semana marcada pela volatilidade. O WTI subiu 8%, enquanto o Brent subiu 11% no período, se estabelecendo acima do nível simbólico de US$ 100 o barril.

Investidores monitoraram a continuidade da guerra no Irã e preocupações com o escoamento pelo Estreito de Ormuz, com destaque nesta sexta para o alívio de sanções à Rússia pelos EUA e possibilidade de passagem de alguns navios pelo estreito.

Negociado na New York Mercantile Exchange (Nymex), o petróleo WTI para abril fechou em alta de 3,11% (US$ 2,98), a US$ 98,71 o barril.

Já o Brent para maio subiu 2,67% (US$ 2,68), a US$ 103,14 o barril, negociado na Intercontinental Exchange de Londres (ICE).

Na semana, houve altas de 8,59% e 11,27%, respectivamente.

Países europeus, incluindo França e Itália, abriram negociações com Teerã para tentar garantir passagem segura de seus navios pelo Estreito de Ormuz, segundo o Financial Times. O objetivo é retomar os embarques de energia a partir do Golfo.

De acordo com a Reuters, o Irã permitiu que dois navios transportadores de gás liquefeito de petróleo (GLP) com bandeira da Índia navegassem pelo Estreito.

Para a Capital Economics, os investidores continuam a considerar um risco muito elevado de que os preços do petróleo permaneçam altos. Atualmente, o posicionamento dos investidores no mercado de opções é consistente com uma probabilidade de 20% de os preços do petróleo atingirem ou ultrapassarem US$ 100 por barril daqui a três meses, aponta.

Enquanto isso, a Macquarie Research comparou a volatilidade do mercado na semana com as chamadas "meme stocks". "Não concordamos com a visão de que o governo dos EUA esteja em pânico com relação a cotações elevadas do petróleo ou que o preço do óleo bruto esteja se tornando uma restrição à disposição americana de lutar. Os EUA continuarão a lutar, e os preços do petróleo permanecerão altos até o fim dos combates, talvez no final do mês", projeta.

O número de poços e plataformas de petróleo em atividade nos EUA subiu um na semana, a 412, de acordo com a Baker Hughes.

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