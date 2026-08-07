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MERCADO Petróleo fecha dia em alta mas despenca na semana com expectativa para acordo sobre Ormuz Investidores aguardam um desfecho para as tratativas que buscam reabrir e organizar o tráfego pelo Estreito de Ormuz

O petróleo fechou em alta nesta sexta-feira (7), após sessão volátil, mas despencou mais de 5% na semana com os investidores otimistas de que um acordo para a reabertura do Estreito de Ormuz seja firmado.

Negociado na New York Mercantile Exchange (Nymex), o petróleo WTI para setembro fechou em alta de 1,15% (US$ 0,89), a US$ 78,18 por barril.

O petróleo Brent para outubro, negociado na Intercontinental Exchange de Londres (ICE), encerrou em alta de 1,29% (US$ 1,06), a US$ 83,55 o barril.

Na semana, o WTI acumulou queda de 7,6% e o Brent caiu 4,98%.

As negociações entre Estados Unidos e Irã perderam ritmo na reta final da semana, em meio a relatos de confrontos na fronteira do Iêmen e à intensificação das ações dos houthis contra a Arábia Saudita no Mar Vermelho.

O cenário deu suporte à alta do petróleo, enquanto investidores aguardam um desfecho para as tratativas que buscam reabrir e organizar o tráfego pelo Estreito de Ormuz.

No início da semana, o presidente americano Donald Trump afirmou que um acordo para retomar a navegação na via poderia sair "nos próximos dias", o que, até agora, não se concretizou.

O tráfego de navios pelo Estreito de Ormuz caiu 33% nesta sexta-feira em relação ao dia anterior, com a maioria das embarcações usando a rota iraniana, segundo dados da Kpler.

Já a atividade no estreito de Bab el-Mandeb aumentou 18%, para 26 travessias confirmadas.

A analista de energia da Baringa, Ellen Fraser, avalia que o quadro no Oriente Médio se tornou mais frágil porque o principal amortecedor do mercado de energia tem sido, em grande medida, o nível de estoques globais. "Mas esse colchão está se deteriorando, e os estoques estão no menor nível em uma década", disse.

Em paralelo, a Bloomberg informou que as importações de petróleo da China se recuperaram no mês passado de uma baixa de quase uma década, após o aumento dos fluxos pelo Estreito de Ormuz e as refinarias aumentarem as compras de países fora do Oriente Médio, incluindo a Rússia.

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