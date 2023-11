Petróleo fecha em alta antes do fim da semana

A- A+

Os preços do petróleo, em queda há três semanas, fecharam em alta, nesta sexta-feira (10), antes do fim de semana, com os investidores se resguardando do conflito no Oriente Médio e à espera de uma prorrogação dos cortes da Opep+.

Em Londres, o barril Brent do Mar do Norte para entrega em janeiro subiu 1,77%, para 81,43 dólares.

Enquanto isso, em Nova York, o barril West Texas Intermediate (WTI) para entrega em dezembro subiu 1,88%, para 77,17 dólares.

“Antes do fim de semana, com o que acontece no Oriente Médio, os investidores se protegem” e compram petróleo bruto, explicou John Kilduff, da Again Capital.

