Petróleo fecha em alta após passar maior parte do dia em baixa

As cotações do petróleo subiram nesta quinta-feira (25), após passarem a maior parte do dia no vermelho, graças a uma reação técnica, mas também impulsionadas por dados de crescimento econômico melhores que o esperado nos Estados Unidos.

O barril Brent do Mar do Norte, negociado em Londres para entrega em setembro, avançou 0,80%, para 82,37 dólares. Já o West Texas Intermediate (WTI), referência no mercado americano e com vencimento nesse mesmo mês, subiu 0,88%, para 78,28 dólares.

A commodity começou o dia em baixa, com os investidores focados, mais uma vez, na falta de impulso da economia chinesa.

À medida que se aproximava dos 80 dólares (80,03 dólares em seu mínimo), o Brent se recuperou, com o WTI seguindo sua esteira.

"Há muito suporte em torno deste limite de 80 dólares", explicou Andy Lipow, analista da Lipow Oil Associates.

Em segundo lugar, o mercado recebeu com satisfação o relatório do Departamento de Comércio dos Estados Unidos, segundo o qual o crescimento econômico americano alcançou uma taxa anualizada de 2,8% no segundo trimestre, muito acima dos 2% previstos pelos economistas.

"Esses dados são positivos para o mercado del petróleo, porque permitem antecipar uma demanda correta nos Estados Unidos até o fim do ano", comentou Lipow.

Por outro lado, os operadores do mercado seguiam atentos à situação na província canadense de Alberta, principal produtora de petróleo do país, onde há dezenas de incêndios ativos.

Para Lipow, as cotações também se beneficiaram das dúvidas manifestadas por vários analistas sobre se alguns integrantes da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) e da aliança Opep+ aumentariam sua produção a partir de outubro.

