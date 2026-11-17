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mercado Petróleo fecha em alta com ataques crescentes a embarcações no Estreito de Ormuz Negociado na Intercontinental Exchange de Londres (ICE), o petróleo Brent para janeiro fechou em alta de 0,76% (US$ 0,70), a US$ 93,14 o barril

O petróleo fechou em alta nesta terça-feira (17) recuperando parte da queda recente, enquanto os riscos ao transporte marítimo no Oriente Médio impulsionam o frete e elevam o preço da commodity, em meio às expectativas de retomada de um excedente global.

Negociado na Intercontinental Exchange de Londres (ICE), o petróleo Brent para janeiro fechou em alta de 0,76% (US$ 0,70), a US$ 93,14 o barril.

O petróleo WTI para dezembro subiu 0,34% (US$ 0,29), a US$ 86,01 o barril, na Nymex.

Uma série de incidentes envolvendo embarcações foi registrada nesta terça-feira no Estreito de Ormuz. Um navio-tanque foi atingido duas vezes e pegou fogo; o paradeiro de sua tripulação é desconhecido, segundo a UK Maritime Trade Operations (UKMTO), agência britânica que monitora a segurança da navegação comercial. Na segunda-feira, o órgão britânico também informou que dois petroleiros que transitavam pelo Estreito de Ormuz foram atacados.

"Novas ameaças do Irã estão sendo observadas e dão sustentação aos contratos futuros do petróleo. No entanto, recentemente, o país parece estar perdendo poder de influência", afirma Dennis Kissler, da BOK Financial, em nota.

Aumentando as tensões, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, advertiu nesta terça que o Irã "pagará um preço alto" caso represente uma ameaça iminente aos EUA. A declaração ocorre após a CNN revelar, com base em fontes da inteligência americana, que Teerã estaria desenvolvendo planos para atacar autoridades do governo Trump com uma bomba suja ou arma química em Washington. Teerã negou as informações.

Enquanto isso, o vice-governador político da província iraniana de Hormozgan, Ahmad Nafisi, afirmou que o ataque dos Estados Unidos a pontos específicos da ilha de Qeshm não provocou danos a áreas residenciais, comerciais ou de infraestrutura. Segundo a agência iraniana IRNA, entre cinco e seis explosões foram ouvidas na ilha durante a tarde desta terça-feira.

*Com informações da Dow Jones Newswires

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