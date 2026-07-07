A- A+

Guerra Petróleo fecha em alta com aumento das tensões no Oriente Médio após ataques em Ormuz Negociado na New York Mercantile Exchange (Nymex), o petróleo WTI para agosto fechou em alta de 2,76% (US$ 1,89), a US$ 70,44 o barril

O petróleo fechou em alta nesta terça-feira, 7, impulsionado por uma nova escalada de tensões no Oriente Médio. O movimento veio após ataques atribuídos ao Irã contra embarcações comerciais no Estreito de Ormuz, mesmo com Teerã mantendo negociações com os Estados Unidos.

Negociado na New York Mercantile Exchange (Nymex), o petróleo WTI para agosto fechou em alta de 2,76% (US$ 1,89), a US$ 70,44 o barril. Já o Brent para setembro avançou 3,01% (US$ 2,17), a US$ 74,16 o barril, negociado na Intercontinental Exchange de Londres (ICE).

O Irã atacou um navio-tanque de gás natural liquefeito (GNL) do Catar, Al-Rekayyat, enquanto ele transitava nas proximidades do Estreito de Ormuz, afirmou o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Catar, Majed al Ansari. Ele pediu para que o Irã "cesse imediatamente todas as práticas que minem a segurança regional".

A confirmação do ataque ocorreu depois que o Centro de Operações de Comércio Marítimo do Reino Unido (UKMTO) informou, na segunda-feira, que um navio-tanque foi atingido por um projétil de origem desconhecida no leste de Limah, em Omã. Outras duas embarcações também foram atingidas.

Segundo a Reuters, os Estados Unidos vão revogar uma licença geral que autorizava a venda de petróleo iraniano. Um funcionário norte-americano classificou como "totalmente inaceitáveis" as ações do Irã no Estreito de Ormuz e disse que elas terão consequências. As declarações estenderam a alta tanto do WTI quanto do Brent para mais de 4% no pregão eletrônico, logo após o fechamento.

Para o analista de Inteligência de Mercado da Stonex Bruno Cordeiro, essa recuperação dos preços do petróleo acaba refletindo, principalmente, na retomada de parte dos prêmios geopolíticos. "Os ataques contra os navios na região acabam ampliando os receios e os temores associados. Há também uma maior dificuldade na frente diplomática", afirma.

Enquanto isso, ainda é esperada retomada das conversas entre Estados Unidos e Irã após término do funeral do ex-líder supremo iraniano Ali Khamenei. O ministro das Relações Exteriores do Irã, Seyed Abbas Araghchi, alertou que as negociações não começarão se as ameaças americanas continuarem.

No Leste Europeu, a refinaria de petróleo de Omsk, a maior da Rússia, interrompeu as operações após um ataque de drone da Ucrânia, o que pode agravar a escassez de combustível em todo o país.

Mesmo com impasses no Oriente Médio e na Ucrânia, o Departamento de Energia dos Estados Unidos (DoE, na sigla em inglês) reduziu a projeção para o preço médio do petróleo Brent para US$ 82 em 2026 e US$ 65 em 2027, após a reabertura do fluxo pelo Estreito de Ormuz.

Veja também