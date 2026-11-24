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mercado Petróleo fecha em alta com aumento dos riscos à navegação em Ormuz e tensões na Arábia Saudita Negociado na New York Mercantile Exchange (Nymex), o petróleo WTI para janeiro fechou em alta de 2,35% (US$ 1,88), a US$ 82,05 o barril

O petróleo fechou em alta nesta terça-feira (24) à medida que os riscos à navegação no Golfo Pérsico continuam a pesar sobre a commodity, apesar dos sinais do governo Trump de ainda estar disposto a dar espaço à diplomacia.

Negociado na New York Mercantile Exchange (Nymex), o petróleo WTI para janeiro fechou em alta de 2,35% (US$ 1,88), a US$ 82,05 o barril.

O petróleo Brent para o mesmo mês, negociado na Intercontinental Exchange de Londres (ICE), encerrou em alta de 2,27% (US$ 2,03), a US$ 91,40 o barril.

A agência britânica de Operações de Comércio Marítimo (UKMTO, na sigla em inglês) informou nesta terça-feira ter recebido um relato de incidente no Estreito de Ormuz envolvendo três embarcações, em mais um episódio de continuidade de ataques no Golfo Pérsico.

Já uma das torres de um centro financeiro na Arábia Saudita foi alvo de um ataque, segundo o porta-voz da Coalizão de Apoio à Legitimidade no Iêmen, brigadeiro-general Turki al-Maliki.

O ataque à torre do Fundo de Investimento Público no Distrito Financeiro Rei Abdullah, em Riad, ocorre após uma investida anterior dos houthis contra o edifício, na quinta-feira, segundo o The Wall Street Journal. O Financial Times citou que 11 pessoas ficaram feridas.

O ataque ocorre dias após os rebeldes Houthis do Iêmen ameaçarem atingir instalações financeiras e portuárias sauditas. Os sauditas fizeram novos pedidos a aliados para reforçar seus estoques de interceptadores de mísseis, de acordo com o Semafor.

Segundo a Capital Economics, apesar dos efeitos da guerra, o orçamento de 2027 da Arábia Saudita aponta que a política fiscal deverá frear o crescimento da economia não petrolífera do país no próximo ano.

Em meio às tensões, o principal negociador do Irã e presidente do Parlamento, Mohammad Bagher Qalibaf, afirmou nesta terça-feira que Teerã não negociará com os Estados Unidos "até que as sete condições do Irã sejam atendidas", segundo a televisão estatal iraniana.

Na segunda-feira, o vice-presidente dos EUA, JD Vance, e o secretário de Estado, Marco Rubio, reuniram-se com o primeiro-ministro do Catar, Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani. O país do Golfo tem desempenhado um papel fundamental nos esforços para retomar as negociações estagnadas sobre o fim do conflito dos EUA com o Irã.

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