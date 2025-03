A- A+

MERCADO Petróleo fecha em alta com guerra comercial e incertezas sobre oferta Na New York Mercantile Exchange (Nymex), o contrato de petróleo WTI para maio subiu 0,39% (US$ 0,27), fechando a US$ 69,92 o barril

Os contratos futuros do petróleo fecharam em alta nesta quinta-feira, 27, com a guerra comercial deflagrada pelos EUA voltando a impulsionar os preços da commodity, após Donald Trump anunciar, na quarta-feira, tarifas sobre automóveis. Investidores ainda seguem monitorando sanções americanas contra o petróleo do Irã e da Venezuela.

Na New York Mercantile Exchange (Nymex), o contrato de petróleo WTI para maio subiu 0,39% (US$ 0,27), fechando a US$ 69,92 o barril. O Brent para junho, negociado na Intercontinental Exchange (ICE), avançou 0,38% (US$ 0,28), alcançando US$ 73,34 o barril.

Os contratos tentam sustentar a alta de US$ 2 por barril desta semana, em meio às sanções dos EUA e as novas tarifas previstas para entrar no mercado na próxima semana, afirma Dennis Kissler, da BOK Financial. O contrato de maio do WTI está testando a resistência nas médias móveis de 50 e 200 dias, em torno de US$ 70,09 e US$ 70,50, diz ele. "Um fechamento sólido acima desses níveis pode mudar a tendência de longo prazo para os compradores e mirar na região dos US$ 73."

"Apesar da postura pró-combustíveis fósseis do presidente Trump, as incertezas causadas por sua política tarifária e seu objetivo de reduzir os preços do petróleo estão afetando o sentimento entre os produtores de combustíveis fósseis", avalia Olivia Cross, da Capital Economics. "Esse sentimento continuará piorando na medida em que os preços do petróleo ficarem abaixo das expectativas dos produtores, levando à estagnação da produção de petróleo nos EUA neste ano", ela acrescenta.

