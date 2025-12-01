Petróleo fecha em alta com manutenção de oferta da Opep+ e de olho em tensões geopolíticas

A- A+

Os contratos futuros do petróleo fecharam em alta de mais de 1% nesta segunda-feira, 1º de dezembro, após a Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados (Opep+) confirmar planos para manter a produção no primeiro trimestre de 2026. Investidores também monitoram os desdobramentos para um acordo de paz entre Rússia e Ucrânia, bem como a suspensão de distribuição em um oleoduto no Casaquistão.

O petróleo WTI para janeiro fechou em alta de 1,31% (US$ 0,77), a US$ 59,32 o barril, negociado na New York Mercantile Exchange (Nymex). Já o Brent para fevereiro, negociado na Intercontinental Exchange de Londres (ICE), avançou 1,26% (US$ 0,79), a US$ 63,17 o barril.

Os oito países que integram a Opep+ concordaram no domingo em manter os níveis de produção de óleo atuais no primeiro trimestre de 2026 "devido à sazonalidade", confirmando relatos que circulavam na mídia internacional e apoiando preços do petróleo.

Investidores aguardam ainda o encontro entre o presidente russo, Vladimir Putin, e o enviado especial da Casa Branca, Steve Witkoff, em Moscou nesta terça-feira.

Nesta segunda, o presidente ucraniano Volodmir Zelenski se reuniu seu homólogo da França, Emmanuel Macron, em uma série de encontros diplomáticos visando negociar os termos de um possível cessar-fogo na guerra. Apesar disso, o conflito continua e, no fim de semana, um ataque na costa russa do Mar Negro suspendeu operações em um importante oleoduto ligado a campos do Casaquistão.

Em paralelo, o presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou que o espaço aéreo ao redor da Venezuela deve ser considerado fechado. Qualquer nova escalada entre os dois países colocaria em risco cerca de 800 mil barris por dia de exportações de petróleo bruto, afirma o ING.

No radar corporativo, a francesa TotalEnergies assinou um acordo para vender participação de 40% em licenças de exploração na Nigéria para a Star Deep Water Petroleum Limited, uma empresa subsidiária da Chevron.

