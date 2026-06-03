Petróleo fecha em alta com nova escalada de tensões entre EUA, Israel e Irã

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O petróleo fechou em alta nesta quarta-feira, 3, pela terceira sessão consecutiva, com o mercado elevando as apostas de que Washington e Teerã não cheguem a um acordo para encerrar a guerra no Oriente Médio e permitir a reabertura do Estreito de Ormuz, após novas declarações do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.



Negociado na New York Mercantile Exchange (Nymex), o petróleo WTI para julho fechou em alta de 2,4% (US$ 2,26), a US$ 96,02 por barril.



O petróleo Brent para agosto, negociado na Intercontinental Exchange de Londres (ICE), encerrou em alta de 1,89% (US$ 1,81), a US$ 97,81 por barril.

Netanyahu disse nesta quarta à CNBC que sua relação com o presidente dos EUA, Donald Trump, não mudou e que o mandatário americano teria advertido o Irã de que "haverá um retorno em larga escala à ação militar" se isso for necessário. O premiê também disse que Trump entende que o Líbano foi feito refém pelo Hezbollah.



Enquanto isso, o frágil cessar-fogo continua sendo violado no Estreito de Ormuz, com o Ministério das Relações Exteriores do Irã condenando ataques atribuídos aos Estados Unidos contra um petroleiro iraniano. O chefe da pasta, Seyed Abbas Araghchi, afirmou que o país está realizando ataques de autodefesa em locais nos quais os EUA se permitem usar para atacar.



Com o Estreito de Ormuz virtualmente fechado e a oferta de petróleo comprometida, o primeiro-ministro do Iraque determinou nesta quarta-feira que as empresas petrolíferas retomem as operações na região do Curdistão a partir de quinta-feira.



Para analistas da Sucden Capital, o mercado está tratando o conflito entre Estados Unidos e Irã como menos agudo. "O mercado já incorporou em grande medida a expectativa de um desfecho positivo para as negociações, embora esse cenário ainda não esteja totalmente garantido", explicam.



No fronte da guerra da Ucrânia, drones de longo alcance de Kiev atingiram um terminal de petróleo em São Petersburgo enquanto a cidade se prepara para receber um fórum econômico internacional anual de prestígio para o presidente russo, Vladimir Putin.



Ainda no radar, os estoques de petróleo nos Estados Unidos caíram 7,974 milhões de barris na semana passada, muito acima das previsões de queda de 3,3 milhões.

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