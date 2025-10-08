A- A+

MERCADO Petróleo fecha em alta com risco geopolítico sobrepondo temores de possível excesso de oferta O petróleo WTI para novembro, negociado na New York Mercantile Exchange (Nymex), fechou em alta de 1,33% (US$ 0,82), a US$ 62,55 o barril

Os contratos futuros do petróleo fecharam em alta nesta quarta-feira, 8, enquanto o prêmio de risco geopolítico ainda equilibra as preocupações com um eventual excesso de oferta pela Organização de Países Exportadores de Petróleo e aliados (Opep+)

O petróleo WTI para novembro, negociado na New York Mercantile Exchange (Nymex), fechou em alta de 1,33% (US$ 0,82), a US$ 62,55 o barril. Já o Brent para dezembro, negociado na Intercontinental Exchange de Londres (ICE), avançou 1,22% (US$ 0,80), a US$ 66,25 o barril.

Segundo a Capital Economics, o conflito entre Rússia e Ucrânia entrou em uma nova fase nos últimos meses, e Kiev tem realizado ofensivas que miram o setor petrolífero russo. "Os danos à capacidade de refino e exportação russa até o momento, e a perspectiva de interrupções mais significativas, sugerem que o risco de alta para os preços do petróleo aumentou", explica.

Ainda, de acordo com o Saxo Bank, o petróleo bruto é negociado em alta apoiado pela cobertura de posições vendidas após a liquidação da semana passada. No entanto, o banco avalia que os temores de um iminente excesso de oferta global mantêm o Brent em uma "faixa estreita de negociação" nas últimas semanas.

Durante a sessão, no entanto, o movimento de alta do petróleo foi atenuado pela leitura semanal bem acima do esperado dos estoques de petróleo nos EUA, que subiram 3,715 milhões de barris, a 420,261 milhões de barris na semana passada, segundo dados do Departamento de Energia (DoE, na sigla em inglês). Analistas esperavam avanço de 700 mil barris.

