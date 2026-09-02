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MERCADO Petróleo fecha em alta com tensões ainda elevadas no Oriente Médio Conflito no Estreito de Ormuz e queda nos estoques dos EUA sustentam nova alta no preço do barril

O petróleo fechou em alta nesta quarta-feira (2), conforme Estados Unidos e Irã continuam a troca de ataques no Estreito de Ormuz e limitam o tráfego marítimo da commodity.

Negociado na New York Mercantile Exchange (Nymex), o petróleo WTI para outubro fechou em alta de 0,88% (US$ 0,79), a US$ 91,01 por barril.

O petróleo Brent para novembro, negociado na Intercontinental Exchange de Londres (ICE), encerrou em alta de 1,04% (US$ 0,98), a US$ 95,63 por barril.

A commodity registrou oscilações durante a sessão, mas consolidou ganhos devido à renovação das hostilidades.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou nesta quarta-feira que o Estreito de Ormuz está sob controle americano e reiterou sua sugestão de mudar o nome da via marítima.

As declarações de Trump foram acompanhadas pelas do secretário de Estado, Marco Rubio, que afirmou que Washington continuará a pressionar o Irã.

O secretário de Energia dos Estados Unidos, Chris Wright, afirmou nesta quarta que Trump está alterando a importância do Estreito de Ormuz, ao fazer os países pensaram em novas rotas e construção de oleodutos para contornar a via.

A Guarda Revolucionária Islâmica do Irã (IRGC, em inglês) afirmou nesta madrugada que as forças iranianas realizaram, simultaneamente, ataques às bases americanas no Kuwait, na Jordânia, no Bahrein, nos Emirados Árabes Unidos e em Erbil, no Iraque.

As ações resultaram em mensagens de repúdio da Arábia Saudita e até mesmo do Peru. O país vizinho ao Brasil informou que rompeu relações diplomáticas com o Irã.

O mercado de petróleo está cada vez mais precificando o custo de uma guerra não resolvida, diz Priyanka Sachdeva da Phillip Nova. "A última interrupção não se limita mais à escalada militar, já que relatos de ataques a embarcações que passam pelo Estreito de Ormuz trazem o risco diretamente para a cadeia de suprimento físico de petróleo", afirma ela.

Na Ucrânia, o presidente Volodymyr Zelensky cobrou uma reação mais firme dos aliados após novos ataques russos e pediu mais sistemas de defesa aérea.

Segundo a Reuters, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) provavelmente manterá sua política de produção de petróleo inalterada para outubro na reunião deste domingo.

Nos EUA, os estoques da commodity contrariaram as expectativas do mercado e caíram na semana passada, de acordo com o Departamento de Energia dos EUA.

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