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Mercado Petróleo fecha em alta com tensões entre Houthis e Arábia Saudita e ataques da Ucrânia Crises que se estendem do Leste Europeu ao Oriente Médio entram no radar dos investidores

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O petróleo fechou em alta nesta quarta-feira (25), em meio à persistência das tensões entre os houthis, do Iêmen, e a Arábia Saudita no Mar Vermelho, enquanto as negociações entre Estados Unidos e Irã permanecem paralisadas.

Os riscos de um alastramento das guerras entre Rússia e Ucrânia e do Oriente Médio também seguem no radar dos investidores.

Negociado na New York Mercantile Exchange (Nymex), o petróleo WTI para janeiro fechou em alta de 1,99% (US$ 1,63), a US$ 83,68 o barril.

O petróleo Brent para o mesmo mês, negociado na Intercontinental Exchange de Londres (ICE), encerrou em alta de 3,51% (US$ 3,21), a US$ 94,61 o barril.

A commodity energética segue impulsionada pela escalada do conflito entre os Houthis e a coalizão comandada pela Arábia Saudita no Iêmen.

Na terça à noite, a milícia iemenita disse que irá avançar em direção à sede do governo internacionalmente reconhecido do Iêmen, na cidade portuária de Áden, no sul do país, após já ter dominado áreas próximas ao Estreito de Bab-el-Mandeb.

No Irã, o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, rebateu nesta quarta-feira as acusações de Israel de que Teerã estaria desenvolvendo armas químicas e ocultando o armamento em fábricas farmacêuticas.

O chanceler criticou o que classifica como tentativas de Israel de trazer os Estados Unidos novamente para o conflito.

Os temores de uma escalada das tensões entre Rússia e Ucrânia também pesaram sobre o humor dos investidores.

Autoridades militares da Líbia prometeram nesta quarta-feira retaliar a Ucrânia pela morte de dois oficiais da Marinha do país, após um ataque ucraniano com drones atingir um navio de guerra russo atracado em um porto no leste do território líbio.

Em paralelo, os estoques de petróleo nos EUA vieram praticamente em linha com as estimativas na última semana. Os traders passam a aguardar a reunião da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados (Opep+) prevista para domingo.

"A Opep+ chega à reunião deste fim de semana com divergências sobre a capacidade de produção dos países-membros (...) essa divergência pode dificultar as discussões sobre as futuras bases de referência para a produção e a política de oferta do grupo", explica o ING.

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