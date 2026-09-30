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Mercado Petróleo fecha em alta com tensões no Oriente Médio permanecendo elevadas WTI sobe 1,16% e Brent avança 1,94%, enquanto exportações da região retornam a níveis anteriores à guerra

O petróleo fechou em alta nesta quarta-feira (30), com as tensões no Oriente Médio permanecendo elevadas diante de relatos recorrentes de ataques no Estreito de Ormuz, apesar do aumento das exportações na região.

Negociado na New York Mercantile Exchange (Nymex), o petróleo WTI para novembro fechou em alta de 1,16% (US$ 1,04), a US$ 90,42 por barril.

O petróleo Brent para dezembro, negociado na Intercontinental Exchange de Londres (ICE), encerrou em alta de 1.94% (US$ 1,87), a US$ 98,03 por barril. No mês, o WTI avançou quase 6% e o Brent subiu cerca de 7%.

O diferencial entre os contratos do Brent e do WTI alcançou o maior patamar em quatro meses, segundo dados da Dow Jones Newswires. Operadores acompanham sinais de que os EUA podem limitar as exportações de diesel e a extensão, pela Rússia, da proibição até o fim de outubro.

"Isso cria uma escassez na Europa que vem sendo suprida, em grande parte, por exportações de petróleo dos EUA", afirma Phil Flynn, analista do Price Futures Group.

No Oriente Médio, o Centro de Operações de Comércio Marítimo do Reino Unido (UKMTO, na sigla em inglês) informou que um navio-tanque foi atingido nesta quarta-feira por um projétil de origem desconhecida no Estreito de Ormuz e que o caso está sob investigação.

No Irã, uma explosão em um prédio residencial na cidade de Mashhad destruiu o edifício e deixou duas pessoas feridas, segundo a emissora estatal IRIB, que não detalhou a causa.

Em Israel, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu realizou uma reunião de emergência com autoridades de segurança sobre o incidente envolvendo um pouso de emergência na Arábia Saudita.

Apesar das tensões, as exportações de petróleo do Oriente Médio voltaram aos níveis de antes da guerra, à medida que os principais produtores da região aumentam o fornecimento por meio de oleodutos alternativos ao Estreito de Ormuz, segundo analistas ouvidos pelo The Wall Street Journal.

No radar, os estoques de petróleo nos EUA registraram aumento inesperado na semana passada, uma forte redução nos estoques de gasolina e queda muito além do previsto nos estoques de destilados, segundo o Departamento de Energia (DoE, na sigla em inglês).

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