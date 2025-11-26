Petróleo fecha em alta, com tentativa de recuperação ante incerteza sobre Rússia-Ucrânia

A- A+

Os contratos futuros do petróleo encerraram a sessão desta quarta-feira, 26, em alta, conforme o mercado avalia relatos de que o acordo de paz entre a Rússia e a Ucrânia ainda não é certo

O petróleo WTI para janeiro, negociado na New York Mercantile Exchange (Nymex), fechou em alta de 1,20% (US$ 0,70), a US$ 58,65 o barril. Já o Brent para fevereiro, negociado na Intercontinental Exchange de Londres (ICE), avançou 1,19% (US$ 0,74), a US$ 62,54 o barril.

A commodity passou a registrar avanços mais significativos durante a tarde, renovando as máximas do dia nos últimos minutos da sessão enquanto tentava se recuperar da queda de quase 2% registrada na terça, em meio a relatos de que a Ucrânia teria aceitado o acordo de paz para o fim da guerra com a Rússia.

Contudo, declarações do porta-voz Kremlin, Dmitry Peskov, e da chefe de Relações Exteriores e Segurança da União Europeia, Kaja Kallas, colocam em dúvida a possibilidade de um cessar-fogo em breve.

A Spartan Capital aponta que o fim da guerra pode eliminar a maior parte do prêmio de risco que tem sustentado os preços em meio às pressões relacionadas com a sobreoferta do petróleo. Enquanto isso, analistas do banco ING afirmam que "há pouca clareza na posição da Rússia sobre o plano atual", apesar da perspectiva de um acordo de paz influenciarem os preços do petróleo.

O mercado também acompanhou o aumento acima das expectativas dos estoques da commodity nos Estados Unidos, em que analistas esperavam uma queda de mais de um milhão de barris.

*Com informações de Dow Jones Newswires

