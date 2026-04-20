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MERCADO Petróleo fecha em alta de 5% após volta do fechamento de Ormuz e escalada de tensões EUA-Irã O petróleo WTI para junho fechou em alta de 5,85% (US$ 4,83), a US$ 87,42 o barril

Os contratos futuros do petróleo voltaram a operar em forte alta nesta segunda-feira, 20, seguindo a escalada de tensões entre os Estados Unidos e o Irã, após o país persa retomar o fechamento do Estreito de Ormuz. O mercado também aguarda mais informações de uma possível nova rodada de negociações, diante de versões conflitantes por ambos os países.

Negociado na New York Mercantile Exchange (Nymex), o petróleo WTI para junho fechou em alta de 5,85% (US$ 4,83), a US$ 87,42 o barril.

Já o Brent para mesmo mês subiu 5,64% (US$ 5,10), a US$ 95,48 o barril, negociado na Intercontinental Exchange de Londres (ICE).

Negociadores dos EUA devem ir ao Paquistão para uma nova rodada de conversas de paz, confirmou hoje o diretor do Conselho Econômico Nacional da Casa Branca, Kevin Hassett, embora o Irã até agora não tenha afirmado publicamente que participará de quaisquer negociações. Mohammad Bagher Ghalibaf, influente figura política e militar que participou das últimas discussões com os EUA, comparecerá à nova rodada de tratativas se o vice-presidente americano, JD Vance, também o fizer, segundo o New York Times.

Mais cedo, o presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou ao New York Post que o vice-presidente JD Vance e uma delegação para negociações de paz com o Irã, que inclui o enviado especial Steve Witkoff e o conselheiro Jared Kushner, irão ao Paquistão para negociar com o Irã. "A liderança iraniana forçou centenas de navios em direção aos Estados Unidos, principalmente para o Texas, Louisiana e Alasca, para obter seu petróleo - Muito obrigado!", disse Trump na Truth Social.

Diante do fechamento do estreito vital para o transporte de petróleo, o Kuwait declarou força maior para o fornecimento de óleo bruto e derivados, enquanto o Comando Central dos EUA (Centcom, na sigla em inglês) informou que desde o inícios dos bloqueios americanos em Ormuz, 27 embarcações deram meia-volta ou retornaram a um porto iraniano.

Os estoques globais de petróleo bruto e produtos derivados estão prestes a atingir seus níveis mais baixos em oito anos até o final de junho, mesmo que o conflito no Oriente Médio termine esta semana, dizem os analistas do Citi. Eles estimam que 500 milhões de barris de produção foram perdidos desde o início da guerra, e que isso aumentará para 900 milhões de barris, mesmo que o Estreito de Ormuz reabra nos próximos dias.



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