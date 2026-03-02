Petróleo fecha em alta, depois de saltar quase 10% na sessão com conflito no Oriente Médio

A- A+

O petróleo fechou em alta robusta nesta segunda-feira (2) embora tenha perdido parte do ímpeto da manhã, quando saltou quase 10% frente a temores de uma guerra prolongada entre Estados Unidos e Irã. Interrupções no fornecimento global de energia com o fechamento do Estreito de Ormuz também causaram disparada nos preços de diesel e gás natural.

Negociado na New York Mercantile Exchange (Nymex), o petróleo WTI para abril fechou em alta de 6,28% (US$ 4,16), a US$ 71,23 o barril. Já o Brent para maio subiu 6,68% (US$ 4,80), a US$ 77,74 o barril, negociado na Intercontinental Exchange de Londres (ICE).

O petróleo Brent chegou a superar os US$ 82 por barril, no maior nível desde janeiro de 2025, enquanto o WTI atingiu os US$ 75, máxima desde junho de 2025, mas reduziu ganhos durante a tarde em ambiente de dólar forte no exterior e ponderações sobre a guerra no Oriente Médio. O conflito entrou em seu terceiro dia nesta segunda-feira e, segundo o presidente dos EUA, Donald Trump, não existe um prazo para terminar.

Trump não descartou o envio de tropas americanas ao conflito, enquanto o Irã revidou os ataques e voltou a bombardear o território de Israel e bases americanas em países do Oriente Médio.

O tráfego de petroleiros pelo Estreito de Ormuz é o que mais preocupa os investidores, uma vez que representa 20% do fornecimento global de petróleo. Para a economista da Asa, Andressa Durão, o transporte no local parece ter sido significativamente interrompido e acende um alerta relevante para o mercado.

Segundo a Bloomberg, os preços de superpetroleiros dispararam no mercado global. Ainda assim, conforme a Reuters, os EUA ainda não consideram vender estoques de suas reservas especiais, vendo o mercado bem suprido no momento. Por outro lado, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados (Opep+) anunciou no domingo o aumento da sua produção de petróleo para abril.

Na política iraniana, a Capital Economics prevê um cenário de transição desordenada após a morte do aiatolá Ali Khamenei. "Nesse caso, o risco ao mercado migraria de Ormuz para quedas na própria produção iraniana, sustentando preços mais altos".

No radar, um ataque de drones pela Ucrânia causou um incêndio em um terminal de combustível russo na cidade portuária de Novorossiysk.

Além do petróleo, o preço do diesel saltou até 20% e o do gás natural até 40% nos mercados da Europa, com respectivas altas de 14% e 4% nos EUA.

