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MERCADO Petróleo fecha em alta em meio a impasse nas negociações EUA-Irã Brent sobe 3,41%, a US$ 106,60, com incertezas sobre negociações entre EUA e Irã e reabertura do Estreito de Ormuz

O petróleo fechou em alta nesta quinta-feira (24), estendendo os ganhos da sessão anterior, em meio à falta de clareza sobre as negociações entre Estados Unidos e Irã para encerrar o conflito e a consequente liberação da navegação no Estreito de Ormuz.

Negociado na Intercontinental Exchange de Londres (ICE), o petróleo Brent para dezembro fechou em alta de 3,41% (US$ 3,52), a US$ 106,60 o barril.

Já o petróleo WTI para novembro subiu 2,65% (US$ 2,45), a US$ 94,61 o barril, na Nymex.

A commodity energética se afastou das máximas nesta tarde depois que a Reuters informou que os EUA e o Irã estão discutindo em Nova York um acordo em etapas para reabrir o Estreito de Ormuz e pôr fim ao bloqueio naval americano sobre Teerã.

O impasse nas negociações e o endurecimento do tom entre os dois países já havia motivado a alta do petróleo na véspera.

De acordo com a AFP, dados de rastreamento mostram que três navios-tanque carregados com quase seis milhões de barris de petróleo iraniano, avaliados em cerca de US$ 600 milhões, e apreendidos pelo governo Trump seguem pelo Atlântico rumo aos EUA. Dois deles estão no momento na costa brasileira.

A Arábia Saudita disse nesta quinta que interceptou seis mísseis balísticos disparados pelos houthis contra sua cidade portuária de Yanbu, no Mar Vermelho, e contra Taif.

Uma reportagem do The Wall Street Journal mostrou que a maioria dos fornecedores de peças de drones dos Houthis, sancionados pelos EUA, está sediada na China, o que sugere uma aliança da milícia para além do Irã.

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