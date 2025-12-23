A- A+

MERCADO Petróleo fecha em alta em meio a tensões globais, mesmo com liquidez reduzida O petróleo WTI para fevereiro fechou em alta de 0,64% (US$ 0,37), a US$ 58,38 o barril

O petróleo fechou em alta pela quinta sessão consecutiva nesta terça-feira, 23, em meio as persistentes tensões geopolíticas globais, mesmo com a liquidez reduzida antes do feriado de Natal.

O petróleo WTI para fevereiro, negociado na New York Mercantile Exchange (Nymex), fechou em alta de 0,64% (US$ 0,37), a US$ 58,38 o barril. Já o Brent para março, negociado na Intercontinental Exchange de Londres (ICE), avançou 0,47% (US$ 0,29), a US$ 61,87 o barril.

Na noite de ontem, o presidente dos EUA, Donald Trump, voltou a falar da Venezuela, afirmando que os petroleiros apreendidos na costa do país latino-americano poderiam servir para criar "reservas estratégicas" americanas.

Segundo o Comando Sul dos EUA (Southcom), o exército matou hoje um suposto traficante de drogas durante mais uma operação contra uma embarcação "discreta" que navegava por rotas conhecidas do tráfico no oceano Pacífico oriental.

A apreensão pelos EUA de petroleiros ligados à Venezuela reintroduziu a segurança energética e o risco de sanções na mentalidade do mercado nos últimos dias, diz Ahmad Assiri, estrategista de pesquisa da Pepperstone. Já a Ritterbusch observa a questão entre Rússia e Ucrânia - com a possibilidade de mais sanções dos EUA e ataques à infraestrutura russa - como uma consideração maior para os preços da commodity.

"A quarentena de Trump sobre petroleiros entrando e saindo da Venezuela tem ocupado as manchetes da mídia recentemente, mas a quantidade de interrupção de petróleo no mercado global permanece pequena em nossa opinião", ressalta a empresa.

O vice-ministro das Relações Exteriores russo, Serguei Ryabkov, informou que Moscou e Washington têm discutido a temática venezuelana no âmbito de contatos de trabalho específicos, levantando preocupações russas sobre as ações dos EUA na região



