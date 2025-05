A- A+

MERCADO Petróleo fecha em alta moderada em meio a melhora de expectativas para a demanda O contrato de petróleo WTI para julho subiu 0,27% (US$ 0,17), fechando a US$ 62,14 o barril

Os contratos futuros de petróleo se recuperaram ao longo do dia e encerraram a segunda-feira, 19, em terreno positivo, em meio à melhora das expectativas para a demanda global e as preocupações com um aumento adicional dos estoques da commodity devido a um possível acordo nuclear entre os Estados Unidos e o Irã.

Na New York Mercantile Exchange (Nymex), o contrato de petróleo WTI para julho subiu 0,27% (US$ 0,17), fechando a US$ 62,14 o barril. O Brent para julho, negociado na Intercontinental Exchange (ICE), avançou 0,20% (US$ 0,13), para US$ 65,54 o barril.

Os valores de referência de petróleo chegaram a cair mais de 1% no início da sessão, pressionados pelo rebaixamento da nota de crédito dos EUA pela Moody's, no fim da semana passada. Ao longo do dia, os traders monitoram de perto os desdobramentos das negociações de paz na Ucrânia.

Após conversa telefônica com seu homólogo russo, Vladimir Putin, o presidente americano, Donald Trump, disse hoje que a Rússia e a Ucrânia iniciarão conversas imediatas para um cessar-fogo.

No domingo, o Goldman Sachs revisou para cima suas perspectivas de demanda global por petróleo, esperando um crescimento de 600 mil por dia (bpd) em 2025 e de 400 mil bpd em 2026. Em nota a seus clientes, o banco citou o alívio temporário nas tarifas entre EUA e China e a melhora nas projeções de crescimento econômico global.

Ainda assim, o Goldman Sachs manteve suas previsões para os preços do petróleo na segunda metade deste ano - em US$ 56 por barril para o WTI e US$ 60 por barril para o Brent - e espera que eles caiam ainda mais no ano que vem.

Um dos principais motivos para a perspectiva pessimista é um eventual acordo entre Washington e Teerã, que recentemente se tornou uma possibilidade mais concreta. Na última quinta-feira, Trump afirmou que os EUA estão próximos de alcançar um acordo para impedir a produção de armas nucleares do Irã e, sem mais detalhes, disse que isso permitiria que o país vendesse mais petróleo.

O Goldman Sachs aumentou sua previsão para a produção de petróleo iraniano em 250 mil barris bpd, para um total de 3,6 milhões de bpd, a partir do segundo semestre deste ano até o final de 2026.

Veja também