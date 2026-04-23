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MERCADO Petróleo fecha em alta pela 4ª sessão consecutiva com negociações EUA-Irã travadas O petróleo WTI para junho fechou em alta de 3,11% (US$ 2,89), a US$ 95,85 o barril

O petróleo fechou a quinta-feira, 23, em alta pela quarta sessão consecutiva, à medida que o conflito no Oriente Médio segue sem perspectiva de fim, apesar da extensão do cessar-fogo entre Estados Unidos e Irã, com a paralisação do tráfego marítimo pelo Estreito de Ormuz em vigor.

Negociado na New York Mercantile Exchange (Nymex), o petróleo WTI para junho fechou em alta de 3,11% (US$ 2,89), a US$ 95,85 o barril.

Já o Brent para mesmo mês subiu 3,1% (US$ 3,16), a US$ 105,07 o barril, negociado na Intercontinental Exchange de Londres (ICE)

Pela manhã, a commodity energética operou com volatilidade, enquanto investidores acompanhavam notícias sobre possíveis negociações para encerrar a guerra e uma eventual liberação do Estreito de Ormuz.

Posteriormente, o tom beligerante do presidente dos EUA, Donald Trump, ao afirmar ter ordenado à Marinha americana que atire em qualquer embarcação que tente colocar minas na região, deu sustentação aos preços do petróleo

O Pentágono informou a um grupo de deputados dos Estados Unidos que provavelmente levará seis meses para limpar as minas colocadas no Estreito de Ormuz. Para Angie Gildea, líder global de petróleo e gás da KPMG, o prolongamento da guerra e a alta nos preços do petróleo devem, em breve, intensificar o impacto na demanda das principais economias. "Se isso continuar avançando para junho, vamos começar a ver uma destruição significativa da demanda a partir do fim do segundo trimestre", afirma.

Enquanto isso, o Irã informou que ativou suas defesas antiaéreas, prevendo ataques de Israel e EUA, segundo a agência Mehr. O ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, disse nesta quinta que o país está preparado defensiva e ofensivamente para retomar o combate com o Irã. Já os militares dos Estados Unidos nesta quinta-feira apreenderam outro petroleiro associado ao Irã.

Na frente diplomática, o presidente do parlamento iraniano, Mohammad Ghalibaf, teria renunciado à equipe de negociação com os americanos, de acordo com a agência de notícias israelense N12. Ghalibaf disse mais cedo que o cessar-fogo completo só tem sentido se não for violado pelo cerco marítimo americano.



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