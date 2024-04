A- A+

Petróleo Petróleo fecha em alta por compras antes do fim de semana A cotação do barril Brent do Mar do Norte, negociado em Londres para entrega em junho, subiu 0,55%

Os preços do petróleo registraram seu segundo dia seguido de números positivos nesta sexta-feira (26), impulsionados pela proximidade do fim de semana, o que fez com que os operadores realizassem compras de cobertura diante de possíveis tensões no Oriente Médio.

A cotação do barril Brent do Mar do Norte, negociado em Londres para entrega em junho, subiu 0,55%, para 89,50 dólares. Já o West Texas Intermediate (WTI), de referência no mercado americano para o mesmo vencimento, avançou 0,33%, para 83,85 dólares.

Para José Torres, da corretora americana Interactive Brokers, "a tensão subiu um pouco no Oriente Médio nas últimas horas", e isso manteve os preços do petróleo.

Houve lançamentos de mísseis contra Israel do sul do Líbano na noite de quinta para sexta-feira, enquanto a aviação militar israelense atacou alvos do movimento pró-Irã libanês Hezbollah.

Além disso, os Estados Unidos informaram hoje que abateram dois drones em regiões do Iêmen controladas pelos rebeldes huthis, que lançaram um míssil balístico antinavio no Golfo de Áden, sem causar danos.

"Os operadores estão ansiosos pelo que poderia ocorrer no fim de semana" em matéria geopolítica e se posicionam mais para a alta, segundo Andy Lipow, da Lipow Oil Associates.

De todos os modos, "o mercado se mantém em uma faixa" bastante estreita, "limitado por uma demanda mais fraca que a prevista", descreveu Lipow.

Além disso, "o crescimento econômico mundial é correto e, apesar de a demanda não avançar tanto como no ano passado, continua aumentando", disse, por sua vez, Mike Wirth, presidente da petrolífera americana Chevron, em uma conferência telefônica para apresentar os resultados do grupo.

Nesta sexta-feira, as cotações do petróleo também reagiram ao anúncio de uma nova redução do número de poços explorados nos Estados Unidos, 14% inferior à cifra do ano passado nessa mesma época, segundo dados publicados pelo grupo Baker Hughes.

Veja também

TECNOLOGIA Apple negocia com OpenAI para ter recursos de IA generativa no iPhone