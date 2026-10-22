A- A+

mercado Petróleo fecha em alta por temor de escalada no Oriente Médio O barril de Brent do Mar do Norte, para entrega em dezembro, subiu 4%, para 113,17 dólares , seu maior nível desde maio

Os preços do petróleo fecharam em alta nesta quinta-feira (22), depois que a Guarda Revolucionária do Irã ameaçou ampliar o conflito no Oriente Médio em resposta à decisão dos Estados Unidos de escoltar navios pelo estratégico Estreito de Ormuz, cujo controle é reivindicado por Teerã.

"Se essa tendência continuar, o conflito se estenderá às suas bases na região", advertiu a Guarda Revolucionária em comunicado, classificando a declaração como "um alerta sério".

O barril de Brent do Mar do Norte, para entrega em dezembro, subiu 4%, para 113,17 dólares , seu maior nível desde maio. O West Texas Intermediate (WTI), para o mesmo mês, avançou 2,39%, para 99,47 dólares.

"O prêmio de risco volta com força ao mercado", resumiu à AFP John Kilduff, analista da Again Capital.

O presidente americano, Donald Trump, acusou o Irã de fazer "todo o possível para elevar o preço do petróleo" antes das eleições legislativas de 3 de novembro.

O mercado também teme que os ataques dos houthis do Iêmen comprometam as exportações da Arábia Saudita. Nesta quinta-feira, funcionários da sede da petrolífera saudita Aramco receberam ordem de deixar as instalações, um dia após ataques contra um aeroporto próximo.

Apesar disso, o país continua exportando petróleo pelo Mar Vermelho e pelo Estreito de Ormuz, afirmou à AFP Jihad Azour, diretor regional do FMI.

Veja também