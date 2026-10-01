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mercado Petróleo fecha em alta O barril de Brent do Mar do Norte para entrega em dezembro aumentou 4,37%, para 102,31 dólares

Os preços do petróleo subiram nesta quinta-feira (1º), apesar do aumento dos volumes exportados pelo Oriente Médio, enquanto os operadores acompanhavam as discussões sobre o abastecimento de diesel.

O barril de Brent do Mar do Norte para entrega em dezembro aumentou 4,37%, para 102,31 dólares. Seu equivalente americano, o barril de West Texas Intermediate (WTI) para entrega em novembro, subiu 2,71%, para 92,87 dólares.

"Apesar da alta observada hoje, continua saindo mais petróleo da região do Golfo", explicou à AFP John Kilduff, analista da Again Capital.

"As exportações totais de petróleo bruto do Oriente Médio estão, de fato, se recuperando", concordou Kim Fustier, analista do HSBC. "Isso, porém, não significa que o mercado petrolífero tenha voltado a uma espécie de 'normalidade'".

As negociações parecem estagnadas no Oriente Médio, e o mercado continua considerando a possibilidade de retomada das hostilidades.

"As tensões no mercado de diesel continuam sendo um problema (...) Ainda estamos esperando para ver se haverá, finalmente, uma liberação coordenada de reservas", afirmou Kilduff.

Segundo informações da imprensa, os Estados Unidos querem que países europeus, especialmente França e Alemanha, liberem diesel de suas reservas estratégicas para o mercado, na tentativa de conter a escalada dos preços desse combustível. Caso contrário, proibiriam a exportação de diesel americano.

Uma reunião entre a Comissão Europeia e os países-membros da União Europeia foi convocada para a manhã de sexta-feira (2) para discutir a questão, informou uma porta-voz da Comissão na noite desta quinta.

"É hora de colocar mais diesel no mercado, e esse diesel está disponível. Acho que em breve receberemos boas notícias", declarou o secretário de Energia dos Estados Unidos, Chris Wright, à emissora Fox News.

Diante de uma possível liberação de barris de diesel, "os operadores vendem diesel e compram petróleo bruto", comentou John Kilduff. "Estão fazendo, de certa forma, uma troca técnica", concluiu o analista.

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