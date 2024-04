Petróleo fecha em baixa após ataque iraniano contra Israel

A- A+

Os preços do petróleo caíram levemente depois de um ataque iraniano contra Israel, amplamente neutralizado com a ajuda dos aliados de Tel Aviv no fim de semana, e o mercado não acredita em uma escalada na região.

O preço do barril de Brent do Mar do Norte para entrega em junho recuou 0,38%, a 90,10 dólares.

Enquanto isso, o West Texas Intermediate (WTI) para entrega em maio caiu 0,29% a 85,41 dólares.

Os dois valores mundiais de referência perderam terreno, com o mercado "considerando que a desescalada é a via mais provável apesar do ataque iraniano", resumiram os analistas da DNB.

O Irã apresentou a ofensiva como uma resposta ao ataque ao seu consulado em Damasco, atribuído a Israel.

A afirmação iraniana através de sua missão na ONU ressaltando, três horas depois do início do ataque, que o assunto estava "concluído", é "um convite claro à desescalada", ressaltaram os analistas da DNB.

