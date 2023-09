A- A+

MUNDO Petróleo fecha em baixa com mercado preocupado com demanda

Os preços do petróleo fecharam ligeiramente em baixa nesta terça-feira (19), após uma recuperação inicial durante o dia, um comportamento semelhante ao de segunda-feira, o que mostra que o mercado teme uma menor demanda.

O preço do barril de petróleo Brent do Mar do Norte para entrega em novembro caiu marginalmente 0,09%, encerrando a US$ 94,34 em Londres. Em Nova Iorque, o barril de West Texas Intermediate (WTI) para outubro perdeu 0,30%, a US$ 91,20.

Durante o dia, o Brent chegou a subir 1,62% e o WTI 2,47%. Isso se deveu ao vencimento, na quarta-feira, do contrato para outubro do WTI, explicou Andy Lipow, da Lipow Oil Associates.

Lipow também mencionou a operação militar lançada pelo Azerbaijão em Nagorno-Karabakh, território disputado há décadas com a Armênia.

Há preocupações com "possíveis perturbações na produção no Azerbaijão, o que parece improvável a curto prazo", disse Lipow. A ex-república soviética produz cerca de 500 mil barris de petróleo por dia.

Os operadores estão preocupados com a demanda de petróleo. Os preços no atacado da gasolina nos Estados Unidos registraram nesta terça-feira a terceira queda consecutiva, refletindo o forte aumento nas reservas de combustível no país, de acordo com o último relatório semanal da Agência de Informação de Energia dos Estados Unidos (EIA).



