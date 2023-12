A- A+

Petróleo Petróleo fecha em baixa com volta dos navios ao Mar Vermelho Barril de Brent do Mar do Norte para entrega em fevereiro fechou em queda de 1,58%, a 78,39 dólares

O petróleo manteve uma trajetória de queda, nesta quinta-feira (28), em um mercado mais calmo com o retorno dos navios petroleiros das principais companhias de navegação ao Mar Vermelho, onde as destacadas continuam elevadas.

A queda dos inventários comerciais de petróleo nos Estados Unidos durante a semana passada não contribuiu para segurar os preços.

Em Londres, o barril de Brent do Mar do Norte para entrega em fevereiro fechou em queda de 1,58%, a 78,39 dólares, no último dia de negociação.

Em Nova York, seu equivalente americano, o barril de West Texas Intermediate (WTI), para entrega no mesmo mês, também fechou em baixa, de 3,15%, a 71,77 dólares.

“Os preços do petróleo caem devido às transações frágeis desta semana e mais empresas de navegação anunciam que vão retomar as travessias no Mar Vermelho”, comentou Phil Flynn, do Price Futures Group.

"Com petroleiros (...) retomando as travessias no Canal de Suez e no Mar Vermelho, graças à presença de uma equipe marítima liderada pelos EUA, começando a se dissipar algumas preocupações imediatas sobre os problemas de abastecimento", explicou Susannah Streeter, analista da Hargreaves Lansdown.

Veja também

Ensino Médio Poupança de incentivo a estudantes do ensino médio terá R$ 6,1 bilhões