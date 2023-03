A- A+

Economia Petróleo fecha em baixa Os operadores "se preocupam com um novo pânico bancário" explicou analista do setor

Os preços do petróleo fecharam em forte queda nesta segunda-feira (13), em um mercado que teme ver as turbulências no setor bancário paralisarem a economia e reduzirem a demanda do produto.

O preço do barril do Brent para entrega em maio caiu 2,42%, fechando a US$ 80,77, e o do WTI com vencimento em abril, 2,45%, a US$ 74,80.

Os operadores "se preocupam com um novo pânico bancário. No passado, isso levou a recessões profundas, e é uma fonte de preocupação no momento", explicou o analista Stephen Schork.

"O endurecimento das condições financeiras pesa nas cotações do petróleo bruto e impulsiona as vendas, o que pode empurrar os preços para o fundo da faixa em que evoluem recentemente", observou Daniel Ghali, da TD Securities.

