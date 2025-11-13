Petróleo fecha em leve alta com dólar enfraquecido, apesar de aumento na oferta

A- A+

Os contratos futuros de petróleo encerraram a sessão desta quinta-feira, 13, em leve alta, em pequena recuperação após registrar queda de aproximadamente 4% no pregão anterior. A commodity se beneficiou de um dólar enfraquecido, enquanto pondera relatórios mensal da Agência Internacional de Energia (AIE) sobre o mercado global do óleo e semanal de estoques dos Estados Unidos.

O petróleo WTI para dezembro, negociado na New York Mercantile Exchange (Nymex), fechou em alta de 0,34% (US$ 0,20), a US$ 58,69 o barril. Já o Brent para janeiro, negociado na Intercontinental Exchange de Londres (ICE), subiu 0,48% (US$ 0,30), a US$ 63,01 o barril.

Os preços da commodity operaram voláteis durante a sessão, ora influenciados por um dólar mais baixo até pares rivais, ora ponderando temores de aumento na oferta global. Contudo, para o Saxo Bank, a perspectiva a curto prazo é frágil, levando em conta uma oferta abundante e fraca demanda sazonal.

O banco ING, por sua vez, aponta que o mercado dá sinais de sobreoferta, com os preços futuros do petróleo maiores que o preço corrente.

Os investidores acompanharam a publicação de dois importantes relatórios durante a sessão de hoje. O Departamento de Energia dos EUA (DoE) informou uma alta acima do esperado nos estoques da commodity do país. Já a AIE alertou sobre um desequilíbrio no mercado, elevando a previsão de alta na oferta e na demanda do petróleo para 2025 e 2026.

"O equilíbrio do mercado global de petróleo está se tornando cada vez mais desigual, à medida que a oferta mundial avança, enquanto o crescimento da demanda permanece modesto em relação aos padrões históricos", disse a agência internacional.

