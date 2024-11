A- A+

MERCADO Petróleo fecha em leve alta em meio a tensões no Oriente Médio e Ucrânia, mas Irã limita ganhos Na Nymex, o petróleo WTI para janeiro fechou em alta de 0,10% (US$ 0,07), a US$ 69,24 o barril

Os contratos futuros de petróleo fecharam em leve alta após sessão volátil marcada por tensões na guerra da Ucrânia, depois que a Rússia atualizou a sua doutrina nuclear em resposta ao aval dos EUA para que Kiev use mísseis de longa distância. Contudo, relatos de que o Irã teria aceitado parar a produção de urânio enriquecido limitaram o movimento.

Na New York Mercantile Exchange (Nymex), o petróleo WTI para janeiro fechou em alta de 0,10% (US$ 0,07), a US$ 69,24 o barril, enquanto o Brent para igual mês, negociado na Intercontinental Exchange (ICE), subiu 0,01% (US$ 0,01), a US$ 73,31 o barril.

Hoje, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, assinou um decreto aprovando uma atualização da doutrina nuclear de Moscou. Segundo a agência de notícias russa Tass, o surgimento de novas ameaças e riscos militares levou a Rússia a esclarecer as condições para o uso de armas nucleares.

Todavia, o avanço da commodity no dia foi limitado com a notícia de que o Irã concordou em parar de produzir urânio enriquecido próximo do nível exigido para armas nucleares, segundo inspetores das Nações Unidas.

"Embora a aceleração das hostilidades entre a Ucrânia e a Rússia exija um pouco mais de prêmio de risco do que esperávamos, ainda há expectativa de que a deterioração dos balanços de petróleo vença, forçando a queda dos valores no curto e no longo prazo", diz a consultoria Ritterbusch.

Em relação a 2025, há sinais de um iminente excesso de oferta, já que é improvável que a demanda global aumente sem uma recuperação perceptível da China, escreve o Commerzbank.

No radar, traders esperam a decisão de juros do Banco do Povo da China (PBoC) desta noite, na possibilidade de novos estímulos econômicos pelo país.



