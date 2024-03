Petróleo fecha em leve baixa nesta sexta-feira (22)

Os preços do petróleo fecharam nesta sexta-feira (22), em leve baixa, pressionados pela alta do dólar, mas se mantiveram acima dos 80 dólares por barril.

O Brent para entrega em maio caiu 0,40%, aos US$ 85,43, e o WTI para o mesmo mês teve queda de 0,54%, aos US$ 80,63.

“A força do dólar foi um obstáculo” à alta do petróleo, em um dia de poucas notícias, resumiu Phil Flynn, do Price Futures Group.