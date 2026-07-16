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Petróleo fecha em queda a despeito da guerra no Oriente Médio e ação de houthis no conflito

A recuperação desta semana dos preços do petróleo mostra que o mercado estava subestimando a fragilidade do cessar-fogo

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Esta vista geral mostra tanques de armazenamento em uma refinaria de petróleo em Kawasaki, província de Kanagawa, em 17 de março de 2026Esta vista geral mostra tanques de armazenamento em uma refinaria de petróleo em Kawasaki, província de Kanagawa, em 17 de março de 2026 - Foto: YUICHI YAMAZAKI / AFP

O petróleo fechou em queda nesta quinta-feira, 16, operando com forte volatilidade e dentro de uma faixa estreita, conforme investidores digerem os desdobramentos no Oriente Médio e as movimentações dos houthis do Iêmen no conflito.

Negociado na New York Mercantile Exchange (Nymex), o petróleo WTI para agosto fechou em queda de 0,82% (US$ 0,65), a US$ 78,95 o barril. Já o petróleo Brent para setembro, negociado na Intercontinental Exchange de Londres (ICE), encerrou em baixa de 0,85% (US$ 0,72), a US$ 84,23 o barril.

Segundo fontes da mídia internacional, o Irã pediu aos houthis do Iêmen que estejam preparados para fechar a rota de transporte de petróleo no Mar Vermelho caso os Estados Unidos ataquem a infraestrutura energética iraniana. O grupo proxy regional poderá bloquear o estreito de Bab el-Mandeb em conjunto com o al-Shabab, um grupo militante somali.

O movimento houthi ainda ameaçou atacar instalações petrolíferas da Arábia Saudita caso Riad volte a participar de uma ofensiva militar em larga escala contra o país nesta quinta. Já no Estreito de Ormuz, o Exército iraniano continua a reivindicar controle da rota e que ela permanecerá fechada enquanto Washington não aceitar o sistema jurídico de Teerã.

A recuperação desta semana dos preços do petróleo mostra que o mercado estava subestimando a fragilidade do cessar-fogo e serve como um lembrete de que os preços ainda justificam um prêmio de risco geopolítico nas próximas semanas ou meses, diz Roukaya Ibrahim, estrategista-chefe de commodities da BCA Research. Mesmo que as tensões diminuam e as interrupções no fornecimento se atenuem, os fundamentos impedirão que o Brent ceda abaixo de um piso em torno de US$ 70 por barril, acrescenta.

Para a Capital Economics, se o Estreito de Ormuz permanecer fechado por um período prolongado, os mercados de petróleo podem eventualmente atingir um ponto de inflexão, desencadeando um aumento acentuado dos preços para US$ 120 por barril ou mais.

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