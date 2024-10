Petróleo fecha em queda ante possibilidade de cessar-fogo em Gaza

A- A+

Os preços do petróleo despencaram nesta sexta-feira (18), depois que os investidores manifestaram sua crença na perspectiva de um cessar-fogo na Faixa de Gaza e relativizaram as consequências de um possível ataque de Israel contra a infraestrutura energética do Irã.

O preço do barril de Brent do Mar do Norte para entrega em dezembro fechou em queda de 1,87%, aos 73,06 dólares, enquanto o West Texas Intermediate (WTI) americano para entrega em novembro caiu 2,05%, aos 69,22 dólares. Antes, o Brent havia recuado para os 72,50 dólares, enquanto o WTI havia encostado nos 68,69 dólares.

Após a alusão à possibilidade de um cessar-fogo na Faixa de Gaza, "parte do prêmio de risco" vinculado a um possível ataque israelense contra a infraestrutura energética iraniana "está diminuindo", disse Andy Lipow, da Lipow Oil Associates.

Ao final de uma reunião realizada nesta sexta-feira em Berlim, os chefes de Estado e governo americano, francês, alemão e britânico pediram o fim da guerra na Faixa de Gaza, após a morte do líder do Hamas, Yahya Sinwar, em um ataque israelense.

Para o presidente americano, Joe Biden, a morte de Sinwar abre a possibilidade de "um caminho para a paz" no Oriente Médio e de "um futuro melhor para a Faixa de Gaza sem o Hamas".

O premiê israelense, Benjamin Netanyahu, considerou ontem, ao contrário, que a morte do líder do movimento islamista palestino "não significa o fim da guerra, mas o começo do fim".

