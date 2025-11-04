A- A+

MERCADO Petróleo fecha em queda com aversão ao risco generalizada e ponderando decisão da Opep+ O Brent para janeiro, negociado na Intercontinental Exchange de Londres (ICE), recuou 0,69% (US$ 0,45), a US$ 64,44 o barril

Os contratos futuros do petróleo fecharam em queda nesta terça-feira, 4, em dia de aversão generalizada ao risco que prejudica o mercado de ações e as commodities. Investidores também continuaram a ponderar a recente decisão da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados (Opep+) de manter os níveis de produção no início de 2026, depois de anunciar um novo aumento em dezembro.

O petróleo WTI para dezembro, negociado na New York Mercantile Exchange (Nymex), fechou em queda de 0,80% (US$ 0,49), a US$ 60,56 o barril. Já o Brent para janeiro, negociado na Intercontinental Exchange de Londres (ICE), recuou 0,69% (US$ 0,45), a US$ 64,44 o barril.

Um aumento nos temores de que o nível elevado de valorização dos mercados possa gerar uma correção nos próximos dois anos prejudicou o sentimento de risco global nesta terça, com reflexos sobre os preços do petróleo.

Os CEOs da Capital Group, Goldman Sachs e Morgan Stanley alertam que investidores devem se preparar para uma queda de até 15% no mercado acionário americano nos próximos 12 a 24 meses.

Paralelamente, a pausa da Opep+ pode ser prolongada ao longo de 2026 devido ao aumento significativo dos estoques nos países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), afirmam os analistas do Goldman. A organização informou no domingo que ampliará sua oferta em mais 137 mil barris por dia (bpd) em dezembro, mas manterá a produção inalterada durante o primeiro trimestre de 2026.

Com os aumentos contínuos na oferta do cartel, dos EUA, Canadá e Guiana este ano, o mercado terá que lidar com um desequilíbrio significativo de excedente de 4 milhões de bpd em 2026, alerta o Société Générale. As compras da China de quase 500 mil bpd não compensarão a pressão descendente sobre os preços do petróleo, acrescenta o banco.



