MERCADO Petróleo fecha em queda, com expectativas sobre Fed e encontro Trump-Xi Jinping O petróleo WTI para dezembro, negociado na New York Mercantile Exchange (Nymex), fechou em queda de 0,31% (US$ 0,19), a US$ 65,31 o barril

Os contratos futuros de petróleo fecharam em queda nesta segunda-feira, 27, após oscilarem entre ganhos e perdas durante a sessão.

O foco dos investidores está na decisão de juros do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), na quarta-feira, e no encontro entre o presidente dos EUA, Donald Trump, e seu homólogo chinês, Xi Jinping, que deve discutir comércio entre as duas principais potências econômicas do mundo na quinta-feira.

O petróleo WTI para dezembro, negociado na New York Mercantile Exchange (Nymex), fechou em queda de 0,31% (US$ 0,19), a US$ 65,31 o barril. Já o Brent para janeiro, negociado na Intercontinental Exchange de Londres (ICE), recuou 0,46% (US$ 0,30), a US$ 64,90 o barril.

Nesta segunda-feira, Trump disse que vê uma "boa chance" de fechar um acordo com Pequim e citou seu desejo de visitar o gigante país asiático no início do próximo ano. "Tenho muito respeito pelo presidente Xi. Gosto dele, e acho que ele gosta de mim também. Ele respeita o nosso país", afirmou, às vésperas do encontro.

Na avaliação da Sparta Commodities, as atenções do mercado se concentram em EUA-China, assim como por sinais de possível impacto das sanções contra a Rússia. "O período de um mês pode dar tempo para que os participantes do mercado se ajustem", afirma.

Sobre as questões geopolíticas no Leste Europeu, o presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, sinalizou o desejo de expandir os ataques de longo alcance contra refinarias de petróleo russo, enquanto Trump alertou o presidente da Rússia, Vladimir Putin, sobre testes de mísseis nucleares de Moscou, aumentando as tensões na região.

Para a corretora XM Arabia, os mercados da commodity continuam pressionados pelos riscos de excesso de oferta e pela frágil demanda global, com o sentimento dependendo da estabilidade fiscal e da dinâmica comercial nos próximos meses.

*Com informações da Dow Jones Newswires

