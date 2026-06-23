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mercado Petróleo fecha em queda com foco em negociações entre EUA e Irã e fluxo em Ormuz Negociado na New York Mercantile Exchange (Nymex), o petróleo WTI para agosto fechou em queda de 0,88% (US$ 0,65), a US$ 73,21 o barri

O petróleo fechou em queda nesta terça-feira (23) em meio às negociações entre Estados Unidos e Irã. O mercado também repercutiu a flexibilização de restrições americanas relacionadas ao petróleo iraniano e acompanhou a manutenção do fluxo de embarcações pelo Estreito de Ormuz, rota estratégica para o transporte global da commodity.

Negociado na New York Mercantile Exchange (Nymex), o petróleo WTI para agosto fechou em queda de 0,88% (US$ 0,65), a US$ 73,21 o barril. O petróleo Brent para setembro, negociado na Intercontinental Exchange de Londres (ICE), encerrou em baixa de 0,93% (US$ 0,72), a US$ 76,80 o barril.

Declarações divergentes entre autoridades dos EUA e do Irã sobre as negociações em curso entre os dois países levaram o petróleo a oscilar brevemente perto da estabilidade, antes de retomar queda com preocupações de oferta. O presidente americano, Donald Trump, afirmou que Teerã aceitou inspeções nucleares de alto nível e que Washington decidiu manter aberto o Estreito de Ormuz, enquanto o governo iraniano negou ter autorizado novas visitas da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA).

Analistas do Saxo Bank afirmam que a decisão dos EUA de flexibilizar sanções sobre o petróleo iraniano pode facilitar a exportação de parte dos cerca de 30 milhões de barris que deixaram portos iranianos na última semana. A instituição destacou ainda que dados de navegação mostraram a passagem de milhões de barris de petróleo e derivados pelo Estreito de Ormuz durante o fim de semana, reforçando expectativas de normalização da oferta na região.

A Ritterbusch & Associates não descarta novas quedas nos preços do petróleo, uma vez que o mercado concentra atenção no aumento da oferta e afrouxamento dos balanços globais da commodity, ainda que os estoques de petróleo permaneçam em níveis historicamente baixos. Segundo a consultoria, uma eventual recomposição dos estoques comerciais e da Reserva Estratégica de Petróleo (SPR, na sigla em inglês) dos EUA poderá oferecer suporte aos preços mais adiante.



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