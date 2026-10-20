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mercado Petróleo fecha em queda com possível avanço diplomático no Oriente Médio Negociado na Intercontinental Exchange de Londres (ICE), o petróleo Brent para dezembro fechou em queda de 0,69% (US$ 0,76), a US$ 108,79 o barril

O petróleo fechou em queda nesta terça-feira (20) operando com certa volatilidade diante da possibilidade de avanço por um acordo no Oriente Médio, apesar de novos bombardeios na região. Os riscos de oferta permanecem no radar, enquanto o mercado também acompanha o conflito entre Rússia e Ucrânia.

Negociado na Intercontinental Exchange de Londres (ICE), o petróleo Brent para dezembro fechou em queda de 0,69% (US$ 0,76), a US$ 108,79 o barril. Já o petróleo WTI para o mesmo mês caiu de 0,73% (US$ 0,72), a US$ 97,82 o barril, na Nymex.

Os preços avançaram pela manhã, em reação aos novos desdobramentos geopolíticos no Oriente Médio - como os ataques dos houthis contra alvos energéticos, aeroportuários e militares na Arábia Saudita e o anúncio do Irã de que dois petroleiros atingiram minas navais instaladas no Estreito de Ormuz, segundo a High Frequency Economics. Diante do cenário, o valor do Brent chegou a se aproximar da máxima em cinco meses.

No entanto, a commodity inverteu sinal e passou a cair ainda durante a manhã, diante de possíveis avanços diplomáticos entre os Estados Unidos e o Irã divulgados pelo jornal israelense N12. Especialistas da Mizuho Securities USA explicam que este tipo de volatilidade é o que acontece "quando eventos geopolíticos se acumulam", destacando que não veem justificativa para a queda: "não vejo ninguém propondo um acordo de paz. Não vejo nenhum evento geopolítico bearish".

Diante de temores com a oferta, a Agência Internacional de Energia (AIE) pode realizar novas liberações emergenciais de petróleo, caso seja necessário, segundo publicou a Reuters. O Commerzbank destaca que o fornecimento de petróleo da região do Golfo caiu "significativamente" na última semana pelo aumento dos ataques iranianos a petroleiros e navios comerciais.

Ainda segundo o banco, a tentativa dos EUA de diminuir os preços da commodity aliviando sanções contra a Rússia não funcionou, já que a capacidade dos russos de aumentarem o fornecimento de diesel "é limitada em vista da retomada dos ataques ucranianos às refinarias de petróleo russas".

*Com informações de Dow Jones Newswires.

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