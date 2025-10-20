Petróleo fecha em queda com preocupação sobre excesso de oferta

A- A+



Os contratos futuros de petróleo fecharam em queda nesta segunda-feira, 20, enquanto investidores ponderam um possível excesso de oferta da commodity. No radar de negociações do óleo, o mercado também acompanha os desdobramentos de tensões geopolíticas no Oriente Médio e no Leste Europeu, bem como a relação comercial entre EUA e China.

O petróleo WTI para dezembro, negociado na New York Mercantile Exchange (Nymex), fechou em queda de 0,23% (US$ 0,13), a US$ 57,02 o barril. Já o Brent para dezembro, negociado na Intercontinental Exchange de Londres (ICE), recuou 0,46% (US$ 0,28), a US$ 61,01 o barril.

Para a corretora Forex.com, da StoneX, as fracas projeções de crescimento e a transição energética em curso na China e na União Europeia (UE) prejudicam as perspectivas mais amplas para o petróleo bruto, já "agravadas" pelas tensões tarifárias entre EUA e China.

"Os preços do petróleo bruto estão registrando outra queda em direção às mínimas anuais em meio ao excesso de oferta, à fraca demanda e às preocupações com tarifas", explica

Nesta segunda, o presidente dos EUA, Donald Trump, ressaltou que a China pode pagar tarifas de 155%, se não alcançar um acordo comercial até 1º de novembro, data do prazo limite. Apesar da ameaça, o republicano projetou um entendimento com o seu homólogo chinês, Xi Jinping, e elogiou o comportamento do líder nas negociações comerciais nos últimos meses.

Na ponta geopolítica, expectativas para um encontro entre Trump e o presidente da Rússia, Vladimir Putin, seguem no radar. O presidente americano voltou a defender os esforços de seu governo para mediar um cessar-fogo. Ainda sobre tensões, no Oriente Médio, o enviado especial da Casa Branca, Steve Witkoff, chegou em Israel para reforçar o frágil cessar-fogo que está em vigor em Gaza.

*Com informações da Dow Jones Newswires

