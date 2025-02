Petróleo fecha em queda com receio de tarifas e queda de confiança do consumidor nos EUA

A- A+

Os contratos futuros do petróleo fecharam em queda nesta terça-feira, 25, e atingiram menor nível desde dezembro de 2024, à medida que as ameaças de tarifas do presidente dos EUA, Donald Trump, sobre produtos do Canadá e do México aumentam as preocupações com oferta e demanda. A commodity também ficou pressionada pelo dado de confiança dos EUA mostrar queda inesperada em fevereiro.

Na New York Mercantile Exchange (Nymex), o contrato de petróleo WTI para abril fechou em queda de 2,50% (US$ 1,77), a US$ 68,93 o barril, enquanto o Brent para maio, negociado na Intercontinental Exchange (ICE), recuou 2,43% (US$ 1,81), a US$ 72,50 o barril.

Trump afirmou na segunda-feira que as tarifas sobre importações do México e do Canadá "irão adiante", após um adiamento de 30 dias.

Além disso, a confiança do consumidor dos EUA, medida pelo Conference Board, registrou em fevereiro sua maior queda em mais de três anos.

De acordo com o UBS Wealth Management, a incerteza continua elevada em relação aos próximos passos do governo Trump sobre tarifas e sanções. "A estrutura da curva de futuros do petróleo ainda está inclinada para baixo", diz o estrategista da UBS Giovanni Staunovo. "Isso significa que os vendedores estão solicitando preços mais altos para a entrega imediata da commodity do que para a entrega posterior."

No radar, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, chegou nesta terça a Teerã para reuniões com seu homólogo iraniano. A visita ocorre um dia após os EUA imporem novas sanções ao setor petrolífero iraniano.

Assim, os pontos positivos para os preços da commodity incluem as sanções dos EUA contra o Irã e as novas sanções da União Europeia contra a Rússia, diz o Goldman Sachs, que acredita que há espaço para uma possível recuperação no posicionamento do petróleo, com o Brent subindo até US$ 80 por barril no segundo trimestre do ano.

