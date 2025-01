A- A+

MERCADO Petróleo fecha em queda com temor por tarifas de Trump e aumento dos estoques nos EUA O petróleo WTI para março fechou em queda de 1,55% (US$ 1,15), a US$ 72,62 o barril

Os contratos futuros de petróleo fecharam em queda nesta quarta-feira, 29, com o mercado digerindo o potencial impacto de tarifas do presidente norte-americano, Donald Trump, no crescimento econômico e a alta dos estoques de petróleo bruto nos EUA.

Na New York Mercantile Exchange (Nymex), o petróleo WTI para março fechou em queda de 1,55% (US$ 1,15), a US$ 72,62 o barril, enquanto o Brent para abril, negociado na Intercontinental Exchange (ICE), recuou 1,15% (US$ 0,88), a US$ 75,61 o barril.

Os estoques de petróleo nos Estados Unidos tiveram alta de 3,463 milhão de barris na semana passada, o primeiro avanço em 10 semanas, informou o Departamento de Energia (DoE, na sigla em inglês) do país.

No radar, investidores avaliam o possível impacto sobre o crescimento global e a demanda pela commodity com as ameaças tarifárias dos EUA sobre as importações canadenses e mexicanas, previstas para 1º de fevereiro.

"Os preços do petróleo continuam dançando ao ritmo da orquestra das tarifas de Donald Trump", dizem os analistas do Saxo Bank.

Assim, sinais de maior oferta de petróleo foram compensados por um tom de risco mais amplo nos mercados, segundo especialistas da ANZ Research.

O foco agora, acrescenta a ANZ, está na política de fornecimento da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep), com a Opep+ se reunindo na próxima semana para revisar as restrições de fornecimento.

