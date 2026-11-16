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Aumento Petróleo fecha em queda de 3% com aumento da oferta no Oriente Médio e demanda mais fraca Especialistas avaliam que o mercado global caminha para um superávit crescente no próximo ano

O petróleo fechou em baixa de 3% nesta segunda-feira (16), enquanto os embarques da commodity via Estreito de Ormuz tem se recuperado apesar de as tensões entre Irã e Estados Unidos permanecerem sem avanços diplomáticos.

Negociado na Intercontinental Exchange de Londres (ICE), o petróleo Brent para janeiro fechou em queda de 3,55% (US$ 3,40), a US$ 92,44 o barril.

O petróleo WTI para dezembro caiu 3,21% (US$ 2,84), a US$ 85,72 o barril, na Nymex.

Especialistas avaliam que o mercado global caminha para um superávit crescente no próximo ano, apesar da persistência dos riscos geopolíticos no Oriente Médio.

"O cenário de oferta de energia melhorou consideravelmente desde o auge da crise no Estreito de Ormuz", afirma David Oxley, da Capital Economics. "Isso fica mais evidente no mercado global de petróleo, que alcançou um marco importante em outubro ao registrar o primeiro superávit desde fevereiro."

Embora os volumes de exportação de petróleo tenham se recuperado desde o auge da crise no Estreito de Ormuz, os mercados de energia ainda estão longe da normalidade, acrescenta a consultoria.

No Oriente Médio, o Irã continua atacando embarcações no Estreito de Ormuz. Mais um navio-tanque foi atingido por uma mina e pegou fogo a leste da região, segundo informações da Marinha iraniana citadas pela agência IRNA.

De acordo com os relatos, o petroleiro se deslocava por uma das "áreas restritas" da via marítima e estava com os sistemas de navegação desligados quando atingiu o artefato explosivo.

Traders também aguardam a reunião trilateral entre os presidentes dos Estados Unidos, Donald Trump, da China, Xi Jinping, e da Rússia, Vladimir Putin, na quinta-feira.

O líder norte-americano disse nesta segunda que abordará no encontro a guerra no Oriente Médio, Ucrânia e outras questões econômicas e comerciais.

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