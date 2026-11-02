A- A+

ECONOMIA Petróleo fecha em queda de mais de 7% com expectativa de diálogo entre EUA e Irã sobre guerra A queda acentuada dos preços da commodity ocorre em meio a expectativas de um avanço nas negociações de paz

Os contratos futuros do petróleo fecharam em forte queda nesta segunda-feira, 2, diante das expectativas de diálogo entre Irã e EUA, por mediadores, para alcançar uma resolução para o conflito no Oriente Médio e reabrir o Estreito de Ormuz. Investidores também digerem a decisão da Organização de Países Exportadores de Petróleo e aliados (Opep+) de manter a meta de produção para dezembro.

Negociado na Intercontinental Exchange de Londres (ICE), o petróleo Brent para janeiro fechou em queda de 7,63% (US$ 8,66), a US$ 104,77 o barril. O petróleo WTI para dezembro recuou 7,36% (US$ 7,66), a US$ 96,46 o barril, na Nymex.

A queda acentuada dos preços da commodity ocorre em meio a expectativas de um avanço nas negociações de paz. O Irã destacou ter um plano de dois dias para reabrir Ormuz e retomar as negociações nucleares com os EUA, caso Washington atenda às suas exigências, defendendo que essa é a "base da diplomacia" com os americanos, por meio de mediadores. O presidente dos EUA, Donald Trump, voltou a dizer que o regime iraniano quer firmar um acordo, mas deixou o cenário em aberto: "Vamos ver".



Analistas da Zaye Capital Markets explicam que a queda reflete uma melhora nas expectativas em torno das negociações diplomáticas que envolvem o Irã. "A retomada das discussões traz a esperança de que as hostilidades regionais e as interrupções no escoamento de energia possam, com o tempo, diminuir", dizem.

Paralelamente, sete produtores da Opep+ concordaram, no domingo, em manter inalteradas as suas metas de produção de petróleo para dezembro, preservando os níveis registrados em setembro. A decisão ocorre em um momento em que os produtores de petróleo continuam redirecionando suas exportações para contornar Ormuz, após meses de interrupções.

Apesar do cenário, o Goldman Sachs elevou suas previsões para os preços do petróleo, citando riscos persistentes ao fornecimento no Oriente Médio. O banco agora projeta que o Brent terá uma média de US$ 105 o barril em dezembro e de US$ 88 o barril em 2027 - valores acima das estimativas anteriores, de US$ 90 e US$ 80, respectivamente.



Veja também