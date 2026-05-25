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Mercado Financeiro Petróleo fecha em queda de quase 7% com otimismo sobre avanços em negociações entre EUA e Irã Perspectiva de redução dos riscos de interrupção na oferta global levou investidores a desmontarem posições defensivas

O petróleo fechou em queda firme nesta segunda-feira (25), pressionado pelo otimismo em torno de um possível acordo entre Estados Unidos e Irã para encerrar o conflito no Oriente Médio e reabrir o Estreito de Ormuz.



A perspectiva de redução dos riscos de interrupção na oferta global levou investidores a desmontarem posições defensivas, em sessão marcada por liquidez reduzida devido ao feriado do Memorial Day nos EUA e ao feriado bancário no Reino Unido.

O petróleo Brent para agosto, negociado na Intercontinental Exchange de Londres (ICE), encerrou em queda de 6,78% (US$ 6,79), a US$ 93,42 o barril. O contrato de julho do Brent, que vence nesta segunda-feira e chegou a oscilar acima de US$ 100 mais cedo, fechou abaixo desse patamar.



Já o petróleo WTI não operou em pregão regular por conta do feriado nos EUA, mas o contrato para julho registrava queda de 6,70%, a US$ 90,13 o barril no pregão eletrônico da Nymex, em Nova York, por volta das 14h30 (de Brasília). O petróleo WTI chegou a operar abaixo de US$ 90 por barril pela primeira vez desde 7 de maio.

Em razão do feriado bancário no Reino Unido, a ICE encerrou as negociações mais cedo.

O movimento foi intensificado após o presidente dos EUA, Donald Trump, afirmar que as negociações com o Irã "estão avançando muito bem" e defender um acordo "grande e significativo" para encerrar a guerra. Mais cedo, um funcionário americano havia dito que existe um acordo em princípio para a reabertura do Estreito de Ormuz, rota por onde passa cerca de 20% do petróleo mundial.

Apesar da forte correção, analistas avaliam que o mercado ainda embute prêmio geopolítico relevante. Michelle Brouhard, chefe de política e risco geopolítico da Kpler, afirmou que os preços têm espaço limitado para cair enquanto o estreito não for totalmente reaberto e o tráfego de petroleiros não for normalizado. Segundo ela, um acordo poderia levar o Brent para a faixa entre US$ 85 e US$ 90 por barril, mas dificilmente abaixo de US$ 80, diante das perdas de estoques e da produção interrompida no Oriente Médio.

Analistas do ING destacaram que os investidores seguem cautelosos após a reação inicial às manchetes, lembrando que negociações anteriores entre Washington e Teerã fracassaram e que um entendimento definitivo ainda pode levar dias. O Irã afirmou hoje que um entendimento nuclear amplo com os EUA só viria depois de um acordo para o fim da guerra.

*Com informações da Dow Jones Newswires

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