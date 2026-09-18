A- A+

MERCADO Petróleo fecha em queda e WTI fica abaixo dos US$ 100 com oferta da Arábia Saudita no radar Expectativa de recuperação de oleoduto na Arábia Saudita pressionou preços para baixo, enquanto combustível atingiu marca histórica nos EUA

O petróleo, operando volátil durante a sessão, fechou em queda pela terceira sessão consecutiva nesta sexta-feira (18), com investidores monitorando os sinais de oferta da commodity pela Arábia Saudita e novas investidas do Irã contra embarcações no Estreito de Ormuz.

Negociado na Intercontinental Exchange de Londres (ICE), o petróleo Brent para novembro, fechou em queda de 0,91% (US$ 0,95), a US$ 103,87 o barril.

Já o petróleo WTI para mesmo mês (vencimento mais líquido) recuou 1,18% (US$ 1,15), a US$ 96,08 o barril na Nymex, enquanto o contrato de outubro teve baixa de 1,58% (US$ 1,61), a US$ 100,30 o barril.

Na semana, o Brent perdeu 0,71%, enquanto o WTI para outubro teve alta de 0,25% e o contrato para novembro avançou 0,15%.

O petróleo acabou cedendo para o lado negativo hoje com as expectativas de que a Arábia Saudita consiga restabelecer em poucos dias cerca de metade da capacidade do oleoduto Leste-Oeste, danificado por um ataque nesta semana.

A Saudi Aramco, entretanto, informou a pelo menos dois clientes de refino na Europa que não fará alocações de petróleo bruto para entrega no próximo mês, segundo a Bloomberg.

A Dynamix Corporation relembra que essa pode ser a primeira vez desde 1973 que a Arábia Saudita pode realmente ficar fora do mercado, o que representa um novo fator de risco nos preços do óleo.

Aumentando as tensões na região, o Irã afirmou ter atingido o petroleiro Trend, de bandeira do Togo, por uma suposta "tentativa ilegal" de atravessar o Estreito de Ormuz. Explosões também foram ouvidas nesta tarde na via navegável, de acordo com o Al Hadath.

O MUFG aponta que os investidores estão de olho na próxima fase das negociações diplomáticas, com o presidente Donald Trump previsto para se reunir com líderes dos países do Golfo na próxima semana, à margem da Assembleia Geral das Nações Unidas.

Os preços do diesel atingiram um recorde de US$ 6,45 por galão hoje nos EUA, de acordo com a Associação Americana de Automóveis (AAA). A gasolina está em US$ 4,47 o galão, um aumento em relação aos US$ 3,20 registrados há um ano.

No radar asiático, as refinarias do Japão garantiram suprimentos suficientes de petróleo bruto até novembro, apesar das preocupações de que novos confrontos entre os sauditas e os Houthis possam se ampliar, disse a Associação de Petróleo do Japão.

Veja também