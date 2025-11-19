Petróleo fecha em queda superior a 2%, com perspectiva de fim da guerra entre Ucrânia e Rússia

A- A+

Os contratos futuros do petróleo encerraram a sessão desta quarta-feira, 19, em queda expressiva, com desdobramentos do conflito entre a Ucrânia e a Rússia, enquanto o mercado avalia preocupações com a oferta.

O petróleo WTI para janeiro, negociado na New York Mercantile Exchange (Nymex), fechou em queda de 2,34% (US$ 1,42), a US$ 59,25 o barril. Já o Brent para janeiro, negociado na Intercontinental Exchange de Londres (ICE), recuou 2,12% (US$ 1,38), a US$ 63,51 o barril.

A commodity operou com sinal negativo durante a maior parte da sessão, em meio a um possível acordo para o fim da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, criado pelos Estados Unidos.

Os norte-americanos estariam pressionando os ucranianos para aceitarem o plano, segundo a Reuters, que também afirmou que o líder Volodimir Zelenski se reunirá com oficiais do exército dos EUA, em Kiev.

O ritmo das perdas diminuiu, contudo, após o Departamento de Energia dos EUA (DoE) informar que os estoques de petróleo do país caíram, contrariando a expectativa de analistas, que previam alta.

Por outro lado, a Rússia informou que não pretende fazer novos cortes na produção da commodity, afirmando ainda que as sanções recentes não tiveram impacto na extração, segundo a imprensa russa.

"Apesar de alguns compradores asiáticos terem interrompido as compras russas e dos mercados de diesel europeus estarem mais fortes, os fundamentos mais amplos permanecem bearish", pondera a analista do MUFG, Soojin Kim.



